Hashtag Tendances, 30 avril 2021 – Nouvelle politique d’Apple sur le traçage publicitaire, démission du directeur de Vidéotron et plus

Catherine Morin - 30/04/2021

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des grandes tendances technologiques repérées sur le Web au cours de la semaine. Mon nom est Catherine Morin, merci d’être à l’écoute.

La nouvelle politique de confidentialité d’Apple a suscité de nombreuses réactions sur les médias sociaux. Le géant de la technologie a déployé cette semaine la dernière version de son système d’exploitation, iOS 14.5. Cette mise à jour comprend une fonctionnalité qui oblige les éditeurs d’applications à demander aux propriétaires d’appareils Apple leur autorisation pour activer le traçage publicitaire. De nombreuses applications ont recours à cette méthode, qui consiste à traquer les activités des utilisateurs sur Internet afin de mieux cibler les publicités à leur présenter.

Avec iOS 14.5, chaque nouveau téléchargement d’une application qui souhaite faire du pistage sur un appareil Apple engendrera automatiquement une notification demandant au propriétaire s’il accepte d’être tracé à des fins publicitaires.

La possibilité de désactiver le traçage existait déjà dans les paramètres des iPad et des iPhone, mais Apple va encore plus loin en obligeant directement les applications tierces à demander la permission aux utilisateurs. Cette nouvelle façon de faire a mis le feu aux poudres des multinationales Google et Facebook, dont le modèle économique repose en grande partie sur la publicité ciblée.

Le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, a annoncé qu’il quittera ses fonctions dès le mois de juin. M. Pruneau occupait ce poste depuis janvier 2019, mais il œuvrait depuis plus de 20 ans au sein du conglomérat Québecor. Il dit vouloir maintenant se consacrer à des projets d’investissements personnels. Sous sa gouverne, Vidéotron a notamment lancé sa plateforme connectée Helix et dévoilé son réseau 5G.

M. Pruneau sera remplacé par le grand patron de Québecor, Pierre-Karl Péladeau. Il s’agit du troisième changement en sept ans à survenir à la tête de Vidéotron. L’annonce a fait chuter le titre de Québecor de 5,2 pour cent à la Bourse de Toronto mardi.

La multinationale canadienne Shopify a été nommée comme l’une des entreprises les plus influentes au monde par le magazine Time. Le célèbre magazine américain, reconnu pour ses palmarès, a publié cette semaine une nouvelle liste qui met en lumière une centaine d’entreprises ayant eu « un impact extraordinaire dans le monde. »

Shopify s’est démarquée en aidant les petits commerçants à passer à la vente en ligne pendant la pandémie. Le Time souligne que dès le début de la crise sanitaire, le spécialiste du commerce électronique a prolongé sa période d’essai gratuit et lancé un nouveau service de cueillette en magasin. Ces initiatives ont aidé les petits détaillants à poursuivre leurs activités et à faire face à la concurrence.

On apprenait d’ailleurs cette semaine que les revenus de Shopify ont bondi de 110 pour cent depuis avril 2020. Le top 100 du Time inclut aussi les géants de la technologie Apple, Samsung, Google et Amazon.

Pour donner un coup de pouce à sa campagne de vaccination, la Ville de Toronto s’est associée au groupe qui se cache derrière le compte Twitter Vaccine Hunters Canada. À la fin de chaque journée, la Ville informe le groupe de bénévoles s’il reste des rendez-vous disponibles pour le lendemain. Le compte Vaccine Hunters publie ensuite un tweet pour inciter les citoyens à combler ces places. Il s’agit du premier partenariat de ce genre au Canada, selon l’administration municipale de Toronto.

À Montréal, un concepteur de logiciel a récemment lancé un site Web pour aider à accélérer la campagne de vaccination. En se rendant au vaxstat.ca, les Québécois peuvent trouver des plages de rendez-vous disponibles pour se faire vacciner le jour même ou le lendemain.

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d'IT World Canada. Mon nom est Catherine Morin, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine !