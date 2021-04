Hashtag Tendances, 23 avril 2021 – Poursuite contre TikTok, nouveau partenariat pour le Mila et plus

Catherine Morin - 23/04/2021

On a beaucoup parlé de TikTok sur les médias sociaux. L’ancienne commissaire des enfants en Angleterre a lancé cette semaine une action en justice contre la célèbre plateforme de vidéos, l’accusant d’avoir recueilli illégalement des données personnelles de millions d’enfants au Royaume-Uni et en Europe. Anne Longfield réclame plus d’un milliard de dollars en dommages et intérêts à TikTok et à sa maison-mère chinoise, ByteDance, au nom de ces enfants. Ils seraient âgés de 13 ans et moins au Royaume-Uni et de de 16 ans et moins en Europe.

L’ancienne commissaire estime que chaque enfant qui a utilisé TikTok depuis mai 2018, c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données de l’Union européenne, pourrait être concerné par cette collecte de données. Parmi ces informations personnelles figurent des numéros de téléphone, des vidéos, des photos, des précisions sur les lieux de connexion, et même des données de reconnaissance faciale.

Selon Mme Longfield, TikTok, qui compte 800 millions d’utilisateurs dans le monde, manque volontairement de transparence sur l’utilisation des données, qui lui sont d’une grande valeur. Un porte-parole de TikTok affirme que l’affaire n’est pas fondée et que la société a l’intention de se « défendre vigoureusement » contre cette action.

Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir sur le Web au Québec… Le Mila, l’Institut Québécois d’Intelligence Artificielle, établi à Montréal, vient d’annoncer un partenariat avec le géant de l’informatique Intel. Cette alliance vise à faire avancer la recherche médicale avec l’intelligence artificielle. Des chercheurs du Mila et de la multinationale californienne mettront au point des outils d’intelligence artificielle pour déterminer plus rapidement comment se comportent certaines molécules lorsqu’elles sont confrontées à un virus ou à une bactérie. Les deux partenaires espèrent ainsi pouvoir accélérer la création de nouveaux vaccins et de médicaments.

Intel cherche à diversifier ses activités au-delà de la fabrication de puces informatiques, et l’intelligence artificielle joue un rôle important dans cette évolution. L’entreprise dit avoir choisi Montréal en raison de sa forte concentration de chercheurs spécialisés en intelligence artificielle.

De nombreux internautes se sont plaints de la panne de service massive chez Rogers cette semaine. Le 19 avril, les services sans fil de Rogers ont été interrompus pendant plus de 12 heures à travers le Canada. L’entreprise de télécommunications, qui compte près de 11 millions d’abonnés, offrira un crédit à tous les membres touchés par la panne sur leur facture du mois de mai. Ce crédit, qui équivaut à une journée complète d’utilisation, s’appliquera automatiquement, sans action requise de la part des clients.

La panne aurait été causée par une mise à jour d’un logiciel d’Ericsson qui a provoqué la déconnexion des appareils du réseau. Sur les médias sociaux et par communiqué, le directeur de la technologie de Rogers Communications, a déclaré : « Nous savons à quel point vous comptez sur nous et nous vous avons laissé tomber. Au nom de nous tous chez Rogers, nous nous excusons sincèrement. »

La plateforme de discussion Discord, très prisée par les adeptes de jeux vidéo, vient de mettre fin à des négociations avec Microsoft à propos d’un éventuel achat. Depuis la fin mars, de fortes rumeurs circulaient à propos du potentiel rachat de Discord par Microsoft pour un montant avoisinant les 10 milliards de dollars. Le réseau d’échange textuel et vocal a mis fin aux discussions cette semaine, selon le Wall Street Journal. Le média américain rapporte que Discord veut se concentrer sur le développement de ses activités en restant une entreprise indépendante. La célèbre plateforme envisagerait même une entrée en bourse.

À l’instar des plateformes de visioconférence et de collaboration comme Zoom, Micorsoft Teams et Slack, Discord connaît une forte croissance depuis le début de la pandémie. Sa base d’utilisateurs mensuels a doublé au cours de la dernière année pour atteindre près de 140 millions d’utilisateurs actifs.

