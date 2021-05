Hashtag Tendances, 21 mai 2021 – importante acquisition pour Amazon, dévoilement d’Android 12, et plus

Catherine Morin - 25/05/2021

Mon nom est Catherine Morin, merci d'être à l'écoute.

Amazon pourrait bientôt mettre la main sur la maison de production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Des négociations seraient en cours entre le géant du Web et le studio hollywoodien, et plusieurs médias ont évoqué la somme de 9 milliards de dollars. Avec cette transaction, Amazon pourrait ajouter le catalogue de MGM à son service de diffusion en continu Prime Video. On parle ici de plus de 4000 films et d’environ 20 000 heures de séries télé.

Fondé en 1924, MGM est reconnu pour la production des franchises James Bond et Rocky. La dernière décennie a été difficile pour le studio. En 2010, MGM avait déclaré faillite avant d’être racheté par ses plus grands créanciers, les banques Crédit suisse et JP Morgan. Il y a quelques mois, le Wall Street Journal révélait que MGM était à la recherche d’un acheteur.

Le studio avait déjà eu des discussions avec Apple et Netflix concernant une éventuelle vente il y a quelques années, mais les entreprises avaient hésité devant le prix important demandé. Pour l’instant, ni Amazon ni MGM n’ont confirmé la rumeur de transaction.

Google a tenu cette semaine sa conférence annuelle Google I/O, très courue par les développeurs de logiciels. L’événement s’est déroulé en mode virtuel en raison de la pandémie. Le géant du Web a profité de l’occasion pour présenter Android 12, la plus récente version de son système d’exploitation mobile. Cette mise à jour offre aux propriétaires d’appareils Android une interface revisitée, de plus grands boutons, ainsi que des fonctions de sécurité renforcées. Android 12 offrira davantage d’options de personnalisation, notamment la possibilité de changer les couleurs des applications. Une nouvelle fonctionnalité permettra d’utiliser les appareils Android comme clé numérique pour certaines voitures. Le déploiement de la mise à jour auprès du grand public s’effectuera dès l’automne.

Google a présenté plusieurs autres nouveautés pendant la conférence, comme des initiatives de recherche en informatique quantique, de nouvelles capacités d’intelligence artificielle pour le traitement de la parole et de l’image, ainsi que de nombreuses améliorations aux applications Google Photo, Maps, Docs, Sheets et Slides.

Montréal serait un endroit idéal pour faire carrière dans le domaine des technologies. La métropole compte actuellement près de 180 000 travailleurs dans ce secteur, et possède le plus grand nombre de diplômés en technologie au Canada, selon un récent rapport de l’agence Montréal International.

Sur LinkedIn, des entrepreneurs ont indiqué que l’écosystème technologique diversifié de Montréal permet aux travailleurs de passer facilement d’une entreprise à l’autre, voire d’un secteur technologique à l’autre. Au cours des dernières années, des jeunes pousses spécialisées en intelligence artificielle, des sociétés de technologie financière et des sociétés-conseils se sont en effet ajoutées aux nombreux studios de production de jeux vidéo de Montréal.

Les entreprises technologiques montréalaises ont obtenu un financement total de 1,15 milliard de dollars en 2020, ce qui place la ville derrière Toronto, mais loin devant d’autres pôles canadiens comme Calgary, Vancouver et Waterloo. Et avec des géants de l’industrie comme Google et Amazon qui ont récemment décidé de s’établir à Montréal, l’avenir technologique de la métropole semble prometteur.

La valeur du bitcoin et de plusieurs autres cryptomonnaies a chuté cette semaine..après que la Chine ait interdit à ses institutions financières de proposer des services liés aux monnaies virtuelles. Le prix du Bitcoin a diminué d’environ 30 %, un record depuis janvier dernier.

Le gouvernement chinois a interdit à toutes les banques et entreprises de paiement sur son territoire d’offrir des services impliquant les cryptomonnaies, et mis en garde les investisseurs contre le caractère spéculatif de cette catégorie d’actifs. Cette décision a aussi affecté la valeur de la cryptomonnaie Ether, qui a plongé de 45 %.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, avait déjà déclenché une chute de la valeur des cryptomonnaies la semaine dernière en dénonçant la consommation d’énergie associée à la production du bitcoin et en déclarant que son entreprise n’accepterait plus ce mode de paiement.

