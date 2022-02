Dominique Lemoine - 17/02/2022

Balado Hashtag Tendances, 17 février 2022 — ITCloud acquise par AppDirect; Google Cloud lance un système d’exploitation de remplacement pour vieux Mac et PC; CrowdStrike estime la durée d’une intrusion; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 17 février 2022.



ITCloud.ca acquise par AppDirect

L’entreprise de technologies infonuagiques ITCloud, de Trois-Rivières, a été acquise par l’entreprise AppDirect.

ITCloud a été fondée en 2005 en tant que fournisseur de services gérés de sauvegardes infonuagiques et de récupération de données à des partenaires qui les commercialisent auprès d’entreprises.

Le siège social d’AppDirect est situé à San Francisco et elle dispose d’un bureau à Montréal. ITCloud dit qu’elle pourra bénéficier, dans le cadre de ses activités de distribution, de la plateforme de commerce de produits infonuagiques d’AppDirect.

La plateforme AppSmart de commerce interentreprises relie des acheteurs et des fournisseurs de produits à la demande. Sa présence sera ainsi accrue au Canada.

Mise à jour pour transformer de vieux Mac et PC en ordinateurs Chromebook

La nouvelle version Flex du système d’exploitation Chrome OS, de Google Cloud, permet de prolonger la vie de vieux ordinateurs.

Les équipes informatiques des organisations peuvent mettre à jour de vieux ordinateurs Mac et PC, avec un accès anticipé au système d’exploitation infonuagique Chrome OS Flex de Google.

Selon le directeur des produits pour les entreprises et le secteur de l’éducation chez Google, Thomas Riedl, Chrome OS Flex peut servir à « optimiser la durée de vie » des vieux appareils déjà en usage dans les entreprises et les organisations.

Google Cloud mentionne que Chrome OS Flex a été conçu pour les entreprises et les écoles, qu’il permet de réduire les déchets électroniques et de maximiser le rendement du capital investi, en plus de faire gagner du temps aux équipes informatiques.

Détection d’intrusions : pas une minute à perdre

Des pirates informatiques peuvent passer d’une compromission initiale à un deuxième hôte en 90 minutes, selon CrowdStrike.

Ainsi, les équipes de sécurité informatique disposent d’environ 90 minutes, pour détecter la présence d’un pirate informatique, puis l’empêcher de passer d’un premier terminal compromis à un autre, selon le rapport de l’entreprise basée à Austin au Texas.

Le temps d’évasion pour les activités d’intrusion examinées en 2021 par CrowdStrike était en moyenne de 1 heure et 38 minutes.

Ces temps d’intrusion témoignent de la vitesse avec laquelle des intrus peuvent se déplacer d’une vulnérabilité à une autre, dans les environnements infonuagiques d’une victime, laissant aux équipes informatiques une fenêtre très courte pour réagir.

Écart entre les paroles et les actes en analytique de données, selon Microsoft

Selon une recherche de Microsoft, il y a un écart entre ce que des dirigeants croient bon pour les affaires et leurs actions.

Des dirigeants d’entreprises du Canada sont d’accord avec l’idée que les données et les renseignements qui en sont tirés sont des éléments de la réussite commerciale. Pourtant, peu font quoi que ce soit à ce sujet, selon la recherche produite par Microsoft.

Selon le sondage effectué par Microsoft, 61 % des répondants ont convenu qu’utiliser des données est important, mais 34 % ont dit que leur entreprise a une stratégie exhaustive en la matière, et 31 % ont déclaré que leur entreprise est axée sur les données.

Les 658 décideurs questionnés venaient d’organisations des secteurs public, privé et sans but lucratif.

