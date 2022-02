Dominique Lemoine - 10/02/2022

Hashtag Tendances, 10 février 2022 — IBM choisit le Québec pour abriter un ordinateur quantique; Nord Quantique repousse les limites des processeurs quantiques; la prison pour avoir soutiré 27,6 M$ en rançons; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 10 février 2022.

Ordinateur quantique d’IBM à Bromont

IBM a choisi le Québec pour abriter son premier ordinateur quantique universel au Canada. Il s’agit du quatrième ordinateur semblable déployé par IBM à l’extérieur des États-Unis. L’ordinateur doit être déployé à l’usine IBM de Bromont.

L’ordinateur Quantum System One doit aider des chercheurs à produire des technologies dans des secteurs comme l’énergie, les sciences de la vie et la durabilité, ainsi qu’à améliorer les produits quantiques.

Les chercheurs en sciences quantiques des zones de recherche de Bromont et de Sherbrooke, associées à l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke, aussi annoncées la semaine dernière par Québec, en seront les principaux utilisateurs.

Nord Quantique repousse les limites des processeurs quantiques

À Sherbrooke, l’entreprise Nord Quantique développe des ordinateurs et des processeurs quantiques, afin de réduire des erreurs sur les qubits.

L’entreprise dit développer des processeurs quantiques pour « résoudre les problèmes des processeurs quantiques actuels », pour bâtir « des ordinateurs quantiques tolérants aux erreurs », ainsi que pour « atténuer et réduire les erreurs sur chaque qubit », notamment grâce à des qubits supraconducteurs.

Nord Quantique a été fondée en 2020 par Julien Camirand Lemyre et Philippe St-Jean. Elle implique les professeurs Alexandre Blais, directeur scientifique de l’Institut quantique, et Michel Pioro-Ladrière, directeur adjoint de l’Institut quantique. Elle est une entreprise dérivée de l’Institut quantique.

Elle vient d’obtenir un financement d’amorçage de 9,5 millions de dollars canadiens en capital de risque auprès de BDC Capital, Quantonation VC, de Paris, et Real Ventures, de Montréal.

La prison pour avoir soutiré 27,6 M$ en rançons

Sur une note moins positive, environ 27,6 M$ auraient été soutirés à des organisations du Canada par Sébastien Vachon-Desjardins, selon le département de la Justice des États-Unis.

Le Québécois a été condamné la semaine dernière à 6 ans de prison par un juge du Canada, pour son rôle dans des attaques par rançongiciels du groupe Netwalker, contre 17 organisations du Canada.

Les cibles incluaient par exemple la Northwest Territories Power Corporation, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et un magasin Canadian Tire en Colombie-Britannique.

Vachon-Desjardins avait été arrêté en Floride il y a un an et il a plaidé coupable à des accusations de participation à un groupe du crime organisé, d’extorsion et de méfait lié à des données.

Disparition d’une quarantaine de satellites Starlink

Finalement, SpaceX dit avoir perdu 40 satellites Starlink lancés en orbite la semaine dernière, en raison d’une tempête géomagnétique.

SpaceX, propriété d’Elon Musk, a envoyé 49 satellites Starlink en orbite terrestre avec une fusée Falcon 9. Environ 80 % de ces satellites ont été « affectés de manière significative » par une tempête géomagnétique vendredi dernier, a indiqué l’entreprise.

Les orages géomagnétiques sont créés par des perturbations entre le champ magnétique terrestre et des particules solaires. Environ 40 de ces satellites rentreront dans l’atmosphère et brûleront.

