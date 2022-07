Haivision dévoile une nouvelle plateforme de collaboration visuelle

Renaud Larue Langlois - 15/07/2022

Haivision Systems, un fournisseur montréalais de solutions de streaming vidéo, de mise en réseau et collaboration visuelle critiques en temps réel, annonçait hier le lancement de Haivision Command 360, sa solution de collaboration visuelle critique de nouvelle génération pour les environnements de commandement et de contrôle.

Command 360 permet aux équipes d’intervention de prendre des décisions en temps réel en centralisant toutes les sources de vidéo, de données, de communication et de visualisation dans une solution de mur vidéo multisite entièrement sécurisée, indique la société dans un communiqué.

Le lancement est le résultat de la récente acquisition par Haivision de Haivision MCS (anciennement CineMassive Displays), soulignant l’intégration réussie de l’entreprise et tirant parti des synergies de produits, de technologies et de ventes. Command 360 est le résultat d’années d’expérience de visualisation avancée dans les environnements les plus exigeants, notamment les centres de commandement de combat, les centres mondiaux d’opérations de sécurité, les centres d’intervention en matière de cybersécurité, les centres d’exploitation de réseau, les centres de lutte contre la criminalité en temps réel et les centres d’intervention d’urgence conjoints.

« La sortie de Command 360 est une étape majeure pour notre entreprise. Cette plate-forme perturbatrice fournit des informations en temps réel pour permettre des décisions éclairées et critiques. Command 360 incarne l’approche de Haivision en matière de sécurité, d’évolutivité, de performances en temps réel et de fiabilité inégalée », a déclaré Mirko Wicha, président et chef de la direction de Haivision.

Contrairement à d’autres solutions centrées sur du matériel nécessitant une programmation poussée, la plate-forme logicielle Command 360 peut être rapidement configurée et entièrement opérationnelle à l’aide de son assistant de configuration intuitif. Une fois opérationnelle, la plateforme offre les fonctionnalités avancées nécessaires pour coordonner et gérer l’ensemble d’un centre d’opérations grâce à une interface utilisateur conviviale et sécurisée, précise Haivision.

Tags: Command 360