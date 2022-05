GSoft parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Renaud Larue Langlois - 11/05/2022

L’entreprise de logiciels montréalaise GSoft fait partie des sociétés les mieux gérées au Canada par selon le classement de Deloitte. L’entreprise a enregistré plus de 100M de dollars de revenus en 2021 et prévoit engager plus de 200 nouveaux talents au cours de la prochaine année.

Avec ses produits ShareGate, OfficeVibe et Softstart, GSoft offre des solutions pour les aspects clés de l’expérience employé : l’intégration et l’engagement, la transition numérique ainsi que le soutien aux gestionnaires et aux professionnels des TI.

« Je suis particulièrement fier et honoré que GSoft fasse partie, une fois de plus, des Sociétés les mieux gérées au Canada » affirme Simon De Baene, co-fondateur et chef de la direction chez GSoft. C’est une reconnaissance du talent et de l’engagement de nos équipes qui mettent, depuis maintenant 16 ans, toute leur créativité et leur passion pour développer des produits qui façonnent l’expérience employé dans le monde entier. »

Chaque année, des centaines d’entreprises suivent un processus de candidature rigoureux et sont évaluées par un panel de juges indépendants. Cette année les sociétés lauréates ont mis en évidence leur planification stratégique, leur adaptabilité et leur engagement envers leurs collectivités en tant que facteurs clés contribuant à leur réussite à l’échelle mondiale. Elles ont également porté une attention particulière et constante au mieux-être de leurs employés et en favorisant un milieu de travail inclusif et collaboratif, a déclaré GSoft dans un communiqué.

