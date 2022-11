Gouvernance 101 – Pourquoi c’est plus important que jamais

Certains estiment que la gouvernance des données, définie par Informatica comme un ensemble de principes, de normes et de pratiques garantissant la fiabilité et la cohérence des données d’une organisation, est ennuyeuse.

Selon Carter Cousineau, vice-présidente de la gouvernance des données et des modèles chez Thomson Reuters, c’est complètement faux, surtout aujourd’hui dans un monde dominé par les progrès de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (AA) qui font partie du paysage quotidien.

S’exprimant la semaine dernière lors du deuxième événement annuel Analytics Unleashed, organisé par IT World Canada et parrainé par SAS, Informatica et shinydocs, elle a déclaré qu’une bonne gouvernance ne consiste pas seulement à se conformer aux mandats réglementaires, mais à améliorer le fonctionnement d’une organisation.

Elle a lancé la présentation avec ce qu’elle a décrit comme « quelques faits amusants », gracieuseté de McKinsey & Company, qui a révélé que les organisations axées sur les données sont six fois plus susceptibles de fidéliser leurs clients, que les entreprises les plus innovantes sont 2,4 fois plus rentables et que plus de cinq millions d’entreprises utilisent activement WhatsApp pour se connecter aux clients.

Toutes ces données produites signifient que des règles doivent être mises en place, mais Carter Cousineau a déclaré qu’il est incorrect de considérer la gouvernance comme un simple ensemble de politiques et de normes élaborées après une série de réunions interminables.

D’un point de vue opérationnel, un exemple de cela serait un service marketing et sa gouvernance : « le marketing doit créer des directives et/ou des principes standard sur la manière de créer une image de marque réussie et cohérente ».

« C’est le début de la gouvernance – vous voulez une structure autour des politiques, des normes et des modèles – mais ensuite, dès que vous avez cette cohérence, c’est alors que vous pouvez commencer à libérer le véritable pouvoir de la gouvernance en termes de comment elle s’intègre dans votre organisation et vous permet d’être agile face aux changements toujours croissants.

Cependant, avant que cela ne se produise, a-t-elle déclaré au public en direct et virtuel, une question clé doit être posée, à savoir, « faites-vous confiance à vos données ? »

Il y a tout un sous-ensemble de questions supplémentaires qui doivent également être posées, a déclaré Carter Cousineau, et celles-ci incluent : qu’est-ce que c’est ? D’où viennent vos données ? Qu’est-ce que vous supposez être vrai à propos des données ? Quels sont les consentements en place ? Savez-vous ce qui a été ajouté, modifié, filtré ou supprimé ? Pourquoi les données ont-elles été collectées ?

Tout cela doit être corrélé, répondu et suivi, non seulement pour s’assurer qu’une organisation respecte les règles et politiques de gouvernance des données, mais qu’elle est éthique, en particulier lorsque ces données sont utilisées dans le cadre d’un modèle de configuration d’IA.

Pour plus de détails, l’article original et la vidéo de la conférence (en anglais) sont disponibles sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.