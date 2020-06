Google annonce une meilleure protection des données

Marie Pâris - 29/06/2020

Le CEO de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a annoncé des améliorations de la confidentialité, notamment des modifications des pratiques dans les principaux produits afin de conserver moins de données par défaut.

L’entreprise a introduit l’année dernière des paramètres qui donnent la possibilité de supprimer automatiquement et en continu l’historique de localisation, les recherches, les données vocales et les données d’activité YouTube après 3 ou 18 mois.

La suppression automatique est désormais la valeur par défaut pour les paramètres d’activité principaux.

En outre, plusieurs des outils de confidentialité ont été mis à jour. Les paramètres du compte Google sont ainsi accessibles directement à partir du moteur de recherche.

L’accès au mode de navigation privée est désormais plus facile, notamment dans les applications les plus populaires, en appuyant longuement sur la photo de profil dans le moteur de recherche, Maps et YouTube.

Les contrôles de confidentialité seront également plus proactifs, avec des recommandations et des conseils guidés pour aider à gérer les paramètres de confidentialité.

Enfin, Google donnera un aperçu de la sécurité du compte en un seul clic et proposera des recommandations personnalisées pour aider à protéger ses données. Il fournira aussi automatiquement les informations nécessaires pour sécuriser les comptes à risque.

Le Check-up Mot de Passe, outil qui vérifie si les mots de passe enregistrés dans le compte Google ont été compromis, sera intégré au Check-up Sécurité, le guichet unique pour sécuriser un compte.

Tags: applications