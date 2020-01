Google Ads : nouvelle intégration avec Zapier

Catherine Morin - 27/01/2020

Google vient d’annoncer l’intégration de Zapier avec son programme de publicité en ligne Google Ads.

Conçu pour fluidifier la charge de travail en entreprise, le service Web Zapier permet d’automatiser des actions entre différentes applications.

L’intégration avec Google doit aider les organisations à extraire des données enregistrées dans leur solution de gestion de la relation client (CRM) pour les télécharger directement dans Google Ads.

Avec un accès instantané aux informations sur leurs clients actuels et éventuels, les entreprises peuvent rapidement créer des publicités plus personnalisées pour augmenter leur taux de conversion.

« Il peut s’avérer difficile d’optimiser les campagnes pour attirer une clientèle de qualité », a écrit Jon Diorio, directeur de la gestion des produits chez Google Ads, dans un billet de blogue.

« Dans certains cas, cela est dû au fait que vos données de conversion sont capturées dans des systèmes CRM hors ligne. La solution d’automatisation Zapier vous permettra de repérer et d’extraire plus facilement les événements de conversion basés sur CRM, de formater les informations et de les télécharger directement dans Google Ads. »

Google a lancé un guide appelé Google Ads Offline Conversion Tracking with Zapier, qui explique en quoi consiste le suivi des conversions hors ligne, pourquoi il peut s’avérer avantageux pour les entreprises et comment configurer l’intégration avec Zapier.

