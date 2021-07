GFT obtient la spécialisation PartnerConnect de Guidewire

Marie Pâris - 07/07/2021

GFT Canada, un fournisseur de services en technologies de l’information (TI) et de génie logiciel du secteur de l’assurance, a obtenu la spécialisation BillingCenter Amérique du Nord du programme PartnerConnect Guidewire.

GFT est un partenaire Guidewire PartnerConnect Consulting de niveau Advantage et possède déjà six certifications dans la région EMEA : BillingCenter, ClaimCenter, PolicyCenter, InsuranceSuite, InsuranceSuite Integration et Digital.

Les spécialisations sont accordées par région et exigent des partenaires qu’ils démontrent leurs aptitudes, leurs connaissances et leurs compétences dans un domaine particulier de produits ou de solutions Guidewire.

L’obtention de spécialisations permet aux assureurs d’obtenir plus de visibilité auprès de partenaires qui ont des capacités avérées dans une région. En outre, les partenaires ayant des spécialisations peuvent mieux promouvoir leurs capacités à travers les produits et solutions Guidewire.

« Le fait que nous soyons reconnus comme un centre de facturation en Amérique du Nord par Guidewire est une information importante pour ceux qui envisagent l’utilisation de Guidewire surle continent. Ça donne à nos clients du secteur de l’assurance une idée encore plus claire de notre capacité à leur fournir les processus de paiement les plus robustes et sûrs pour permettre à leurs entreprises de se développer, a déclaré Marco Santos, président de GFT pour les États-Unis et les Amériques. C’est la continuité du travail que nous effectuons depuis plus de dix ans en tant que partenaire de Guidewire et la confirmation que nous continuerons à offrir à leurs clients l’ensemble de la suite Assurance et la plateforme infonuagique Guidewire. »

GFT a déjà de l’expérience dans la prestation de services pour l’ensemble de la suite de produits Guidewire et possède des centres d’excellence Guidewire sur le continent nord-américain.

Tags: assurance