Genetec prend de l’expansion en ouvrant un nouveau centre d’expérience à Mexico 

Genetec Inc., une société montréalaise offrant des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et d’intelligence d’affaires, annonçait cette semaine l’ouverture d’un nouveau centre d’expérience ultramoderne à Mexico. Connu sous le nom de MCXC, il servira de plaque tournante pour les clients de Genetec venant de l’Amérique latine et des Caraïbes. Ce nouveau centre d’expérience vient s’ajouter à ceux de Montréal, Paris, Londres et Singapour.

Grâce aux solutions innovantes de Genetec et à son écosystème de partenaires en pleine expansion, le MCXC offrira aux clients et partenaires une expérience immersive dans un centre d’opérations de sécurité (SOC) entièrement fonctionnel où ils pourront découvrir des solutions de pointe dans un environnement sur mesure conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques, explique la société dans un communiqué.

Plus qu’un simple centre d’expérience de pointe, le MCXC dispose également d’un centre de formation, d’espaces de travail modernes et de salles de réunions.

« En ouvrant notre cinquième centre d’expérience à cet emplacement stratégique, nous réaffirmons notre volonté d’investir dans la région LATCAR (Amérique latine et Caraïbes) et nous offrons à nos intégrateurs, partenaires technologiques et utilisateurs finaux un lieu où découvrir les technologies et solutions les plus récentes et les plus innovantes de Genetec », a déclaré Denis Côté, vice-président des ventes, région LATCAR chez Genetec.

Fondée en 1997, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays. Elle développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses.