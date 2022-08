Gartner publiait récemment son rapport de recherche annuel intitulé « Hype Cycle for Emerging Technologies » qui souligne 25 technologies à surveiller. Il analyse les informations clés sur plus de 2 000 technologies et cadres d’application que Gartner compile chaque année en un ensemble concis de technologies et de tendances émergentes.

Trois thèmes principaux ont été identifiés : l’évolution et l’expansion des expériences immersives, la prestation optimisée des technologies et l’automatisation accélérée de l’intelligence artificielle (IA).

Selon Gartner, ces technologies ont le potentiel de fournir un degré élevé d’avantages concurrentiels au cours des deux à dix prochaines années.

Expériences immersives évolutives et en expansion :

Selon le rapport, les expériences immersives gagnent en popularité. Les technologies à surveiller qui offrent des expériences immersives évolutives et en expansion sont le métavers, les jetons non fongibles (NFT), les super applications et le Web3, l’identité décentralisée, les humains numériques, les jumeaux numériques de client et les marchés de compétences internes.

Ce type de technologie permet aux individus de contrôler leur propre identité et leurs données tout en faisant l’essai d’écosystèmes virtuels qui peuvent être intégrés aux monnaies numériques. Ces technologies aident à atteindre les clients de nouvelles façons afin de trouver de nouvelles sources de revenus ou de les augmenter.

Prestation optimisée des technologues :

Ces technologies fournissent des commentaires et des informations qui optimisent et accélèrent la livraison de produits, de services et de solutions et augmentent la durabilité des opérations commerciales. Des exemples de technologies qui optimisent la prestation des technologues sont les FinOps augmentés, les écosystèmes de données infonuagiques, la durabilité du nuage, le stockage informatique, l’architecture de maillage de cybersécurité, l’observabilité des données, la gouvernance dynamique des risques, les plateformes infonuagiques industrielles, l’architecture minimale viable, le développement axé sur l’observabilité, la télémétrie ouverte et l’ingénierie de plate-forme.

Automatisation accélérée de l’IA :

Gartner a déclaré que l’adoption de l’IA devient un élément essentiel des produits, services et solutions.

Certaines technologies qui soutiennent l’automatisation accélérée de l’IA comprennent les systèmes autonomes, l’IA causale, les modèles de base, la conception générative de l’IA et la génération de code d’apprentissage automatique.

L’automatisation de l’IA recentre le rôle des humains dans le développement de l’IA, ce qui se traduit par des prédictions et des décisions plus précises et un délai plus court pour obtenir les résultats attendus.

« Toutes les technologies de ce Hype Cycle sont à un stade précoce, certaines sont naissantes et une grande incertitude existe quant à leur évolution », a déclaré Gary Olliffe, premier vice-président et analyste chez Gartner. « Ces technologies présentent des risques plus importants pour le déploiement, mais des avantages potentiellement plus importants pour les premiers utilisateurs qui peuvent les évaluer et les exploiter en fonction de la capacité de leur organisation à gérer des technologies non éprouvées. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.