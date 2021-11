Garda mise sur l’IA dans le domaine du renseignement

Dominique Lemoine - 11/11/2021

Garda acquiert une entreprise allemande de gestion de risques basée sur l’intelligence artificielle pour faire passer à un autre niveau sa plateforme de renseignements sur le monde.

Corporation de sécurité Garda World, dont le siège social est situé à Montréal, affirme avoir acquis le groupe EXOP notamment pour que sa plateforme de renseignement Crisis24 puisse tirer avantage des développements de l’intelligence artificielle.

EXOP fournit des services de gestion des risques de mobilité notamment centrés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, explique Garda World.

Selon Garda, l’expertise du groupe EXOP bénéficiera à sa filiale Crisis24.

Cette dernière « fournit des technologies et un service de renseignement pour permettre aux organisations, aux marques et aux personnes de mener leurs activités » à travers le monde, en surveillant l’évolution des « menaces mondiales » et en préparant des analyses « sur mesure ».

« En combinant les trois décennies d’intelligence humaine de Crisis24 avec l’intelligence artificielle d’EXOP, nous créerons la plateforme de gestion des risques la plus intégrée qui soit. Le centre des opérations d’intervention d’EXOP est basé à Constance, en Allemagne, et il est en fonction jour et nuit », soutient Garda World.

Lire aussi :

Climat : l’industrie de l’IA se propose comme solution

Garda propose un tableau de bord d’informations logistiques sur le monde

Ottawa : comité de surveillance du secteur du renseignement

Tags: analyse