Fusion de Groupe Access et MSP Corp dans le cadre d’une transaction de plus de 100 M$

Alfar Capital et Partenaires Walter Capital font l’acquisition de MSP Corp, un groupe canadien de fournisseurs de services de TI gérés, pour plus de 100 M$. Au terme de la transaction, MSP Corp fusionnera avec Groupe Access, une société montréalaise de services de TI gérés et de cybersécurité.

La nouvelle entité ainsi créée se nommera MSP Corp et offrira une plateforme nationale canadienne de services de TI gérés positionnée à l’avant-garde de l’industrie de la transformation numérique, de l’infonuagique et de la cybersécurité.

Les principaux actionnaires de la nouvelle société seront Alfar Capital et Partenaires Walter Capital. BDC Capital, déjà actionnaire de MSP Corp, conserve une participation minoritaire. Une fois la transaction complétée, les employés et la direction détiendront plus de 10 % du capital-actions, en plus de la participation des chefs de la direction de chacune des entités fusionnées.

La nouvelle MSP Corp sera dirigée par l’ancien chef de la direction de Groupe Access, Habib Malik, qui assurera une transition harmonieuse tout en dotant l’entreprise d’une vision d’avenir unifiée, précise un communiqué. Ravi Ramharak, chef de la direction et cofondateur de MSP Corp, sera chef des fusions et acquisitions. Il s’occupera de la création de partenariats avec des dirigeants d’entreprise au profit d’initiatives stratégiques. Après la fusion, la société de poursuivre la croissance organique et par acquisitions, ce qui augmentera les capacités et la portée de l’entreprise au Canada et aux États-Unis.

« La fusion de Groupe Access et MSP Corp restera un événement marquant dans le secteur de la technologie », a déclaré Habib Malik, chef de la direction de Groupe Access. « Elle nous permettra de proposer une offre inégalée à nos clients et de faire progresser l’univers du secteur numérique. Grâce à l’union de nos expertises et de nos ressources, combinée à l’apport du nouveau groupe MSP Corp, nous pourrons fournir des solutions d’avant-garde tout en répondant aux défis technologiques les plus pressants des entreprises d’aujourd’hui. »

La nouvelle MSP Corp comptera plus de 400 spécialistes des TI et elle regroupera 15 entreprises, soit :