Freelance prend de l’expansion en Amérique du Nord et s’installe à Québec

Freelance, une entreprise qui propose notamment une plateforme électronique (freelance.ca) facilitant dans le cadre de projets la collaboration entre des entreprises et des travailleurs indépendants, poursuit son expansion et son développement du marché nord-américain en s’installant à l’accélérateur-incubateur technologique de Québec, LE CAMP.

Pour le président-directeur général et fondateur de Freelance, Simon Gravel, il s’agit d’un retour au bercail après une carrière de 20 ans à l’étranger, notamment en Allemagne. Celui-ci est en effet originaire de Québec.

« Il y a un moment que je caressais le rêve de revenir au Québec et par le fait même, de poursuivre l’expansion de Freelance » a-t-il déclaré. « En favorisant la collaboration et la mise en relation entre des entreprises et des pigistes qualifiés, Freelance vient ainsi faciliter la recherche d’expertise dans la réalisation de projets. De plus, l’entreprise apporte une solution concrète à la rareté de main-d’œuvre. »

La plateforme est disponible et opérationnelle au Canada depuis janvier dernier. Elle offre déjà de nombreuses opportunités pour les pigistes québécois. Outre les clients locaux, la plateforme offre la possibilité de travailler avec des du monde entier, celle-ci étant présente dans près d’une dizaine de pays.

Suite à ses débuts en Allemagne sous le nom freelance.de en 2007, la plateforme a depuis été déployée dans huit autres pays : Autriche, Suisse, République Tchèque, Slovaquie, Ukraine, Grande-Bretagne, Pologne et Roumanie.

L’augmentation de la présence de l’entreprise sur le territoire nord-américain s’inscrit dans une perspective d’expansion, explique Freelance dans un communiqué. L’entreprise a pu compter sur la collaboration des équipes de Québec International, du CAMP et d’Investissement Québec International dans le cadre de son implantation dans la région de Québec et au Canada.

Freelance, qui offre 7 portails dans 10 pays sur deux continents, regroupe plus de 600 000 pigistes enregistrés dans le monde et plus de 325 000 profils en ligne, selon les chiffres de la société. Depuis sa création, ce sont plus de 1,5 million de projets qui ont transité sur la plateforme.