Financement public pour requalifier de la main-d’oeuvre vers des emplois en TI

Dominique Lemoine - 25/11/2021

Près de trois milliards de dollars seront utilisés par l’État du Québec pour former, requalifier et attirer de la main-d’oeuvre, en particulier vers le domaine d’activité des technologies de l’information (TI).

Selon le cabinet du ministre des Finances du Québec, les autres domaines d’activité jugés clés vers lesquels de la main-d’oeuvre sera redirigée sont la construction, l’éducation, le génie, la santé et les services sociaux, de même que les services de garde éducatifs.

Dans le cadre de sa mise à jour sur la situation économique et financière actuelle, Québec a évoqué la possibilité de former, requalifier ou attirer 170 000 travailleurs et travailleuses d’ici cinq ans vers des emplois dans ces domaines d’activité.

Cette mesure vise à « contrer la pénurie de main-d’oeuvre » et à « stimuler la croissance économique », soutient Québec.

Un montant de 1,7 milliard de dollars est prévu pour des bourses incitatives aux études collégiales et universitaires dans des programmes touchant des professions ciblées dans les secteurs d’activité identifiés.

Aussi d’ici cinq ans, des entreprises pourront obtenir une part de 444 millions de dollars pour financer leurs projets d’investissement visant à accélérer leur croissance et à accroître leur productivité.

Lire aussi :

L’AQT propose un comité public-privé de spécialistes en cybersécurité et numérique

Un ministère de la Cybersécurité et du Numérique dans les cartons de Québec

Alithya obtient un mandat ministériel au Québec

Tags: compétences