Financement fédéral pour la production de capteurs de véhicules autonomes

Dominique Lemoine - 01/12/2021

One Silicon Chip Photonics (OSCP), une entreprise basée à Montréal, obtient 3,2 millions de dollars en financement public de l’organisme Technologies du développement durable Canada.

Le ministère fédéral du Développement économique précise qu’OSCP est une entreprise du domaine de la photonique au silicium, qui produit des capteurs optiques de navigation inertielle pour les véhicules et drones autonomes.

Selon Ottawa, ce soutien aidera OSCP à développer des capteurs « plus légers » et une unité de mesure inertielle (UMI) pour « améliorer la sécurité et la précision des véhicules et des drones autonomes de prochaine génération ».

Selon OSCP, « les constructeurs automobiles se sont engagés à un avenir plus axé sur les véhicules autonomes, mais ça ne pourra se concrétiser sans des UMI plus précises ».

Il s’agit du deuxième financement accordé à OSCP par l’organisme fédéral de financement Technologies du développement durable Canada (TDDC). L’entreprise avait d’abord reçu un financement pour entrepreneurs en début de croissance.

Selon TDDC, le nouveau financement « aidera OSCP à accélérer la mise au point de ses idées et à en faire la mise en marché ».

« Nous pourrons aplanir les obstacles technologiques qui restent pour donner un avenir aux véhicules autonomes », soutient OSCP.

