Financement fédéral en intelligence des transports pour SmartCone Technologies

Dominique Lemoine - 29/11/2021

Un système d’appareils connectés en développement afin de surveiller et de prévoir la circulation et la vitesse des piétons, des cyclistes et des véhicules, de même que pour mesurer les vecteurs de collision, rapporte à SmartCone Technologies un financement public fédéral de 3,4 millions de dollars.

L’entreprise Technologies SmartCone, basée à Ottawa, développe des technologies de transport intelligent, de gestion des moyens de transport et d’itinéraires intelligents, qui fournissent des données à des applications.

Le ministère fédéral du Développement économique affirme que le financement a été octroyé par l’entremise de l’organisme fédéral de financement Technologies du développement durable Canada (TDDC).

SmartCone « se spécialise dans la recherche et le développement de technologies de l’Internet des objets en vue de trouver des moyens plus intelligents, rentables, polyvalents, extensibles et mobiles d’améliorer la sécurité des routes et des lieux », ainsi que de contrôler la circulation sur les diverses voies, selon le ministère.

Selon TDDC, ce financement public fédéral « aidera Technologies SmartCone à accélérer la mise au point de ses idées et à en faire la mise en marché ».

Depuis 2001, TDDC a accordé environ 1,38 milliard de dollars à 460 entreprises qui ont collectivement commercialisé 177 technologies.

Tags: appareils connectés