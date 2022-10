Financement de 20 M$ pour Unito afin de façonner l’avenir de la collaboration numérique au travail

Unito, une entreprise québécoise qui développe des logiciels d’automatisation de workflows, vient de compléter une ronde de financement de 20 M$ menée par la CDPQ. De nouveaux investisseurs dont Rainfall Ventures et Investissement Québec rejoignent les investisseurs existants Bessemer Venture Partners, Tom Williams et Mistral Ventures. Ce financement permettra à Unito de renforcer sa présence croissante sur le marché.

Unito intègre les multiples logiciels d’une entreprise, afin de créer des workflows unifiés entre les outils et les équipes, explique la société dans un communiqué. Des intégrations bidirectionnelles et sans code permettent de faire circuler l’information librement entre diverses applications comme Asana, GitHub, Google Sheets, Jira, Salesforce, Trello et bien d’autres.

Selon Unito, un des clients, Boveda, économise chaque semaine une journée de travail complète grâce aux intégrations, tandis qu’un autre, Verivox, a pu automatiser le laborieux processus de migration manuelle de 50 000 tickets Jira vers ClickUp.

« À mesure que les logiciels se multiplient en interne, les entreprises adoptent des intégrations qui les relient et facilitent la collaboration entre les équipes », précise Marc Boscher, cofondateur et chef de la direction d’Unito. « Nos clients reconnaissent l’impact des intégrations bidirectionnelles sans code. Nous sommes ravis d’avoir des investisseurs qui comprennent notre mission de faire tomber les barrières entre les outils et d’unifier le travail. Les intégrations d’Unito réduisent les coûts de licence liés aux outils, éliminent des heures de copier-coller manuel et permettent aux équipes de terminer leurs projets plus vite. »

Unito affirme par ailleurs que sa solution non conventionnelle a déjà rallié plus de 50 000 utilisateurs dans 7 000 sociétés à l’échelle mondiale, qui œuvrent, entre autres, dans les domaines des TI, de la gestion de projets, des ventes et du développement de logiciels. C’est pour répondre à la demande croissante que l’entreprise a triplé son effectif depuis 2020.

La plupart du financement octroyé à Unito provient d’Équité 253, un fonds d’investissement de la CDPQ créé pour accroître la diversité et l’inclusion dans les entreprises en croissance. Unito a satisfait la plupart des exigences formulées par Equité 253 en matière de diversité au sein de son conseil d’administration, de son équipe de direction et de son actionnariat, et ce, cinq ans avant la date limite.