Financement de 142 M$ US pour la plateforme de matériaux RenoRun

Dominique Lemoine - 01/02/2022

L’entreprise RenoRun est basée à Montréal et propose une plateforme de commerce en ligne de matériaux de construction.

RenoRun, fondée en 2017, dit avoir obtenu 142 millions de dollars américains dans le cadre d’une ronde de financement qu’elle utilisera pour son expansion aux États-Unis.

La ronde de financement a été menée par Tiger Global et Sozo Ventures. Un associé chez Sozo Ventures, Phil Wickham, siègera donc au conseil d’administration de RenoRun.

RenoRun soutient que sa plateforme numérique permet à des entrepreneur⸱e⸱s en construction de planifier, de commander en ligne et de faire livrer sur leur chantier des matériaux de construction sur demande.

La plateforme de RenoRun a été créée sur la base du constat que des entrepreneur⸱e⸱s et leur personnel passent trop de temps loin de leurs chantiers à se procurer des matériaux, par exemple dans les quincailleries.

Les nouveaux investisseurs dans RenoRun incluent Investissement Québec, SE Ventures, BDC Capital, Fifth Wall, Desjardins Capital, Nicola Wealth, Exportation et développement Canada, TriplePoint Capital et des fondateurs de Goodfood.

Les investisseurs qui étaient déjà impliqués incluent ScaleUP Ventures, Obvious Ventures, Inovia Capital, Real Ventures, Maple VC et Silicon Valley Bank.

