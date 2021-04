Facebook veut donner plus de contrôle sur le fil d’actualité

Marie Pâris - 28/04/2021

Facebook Canada annonce deux mises à jour pour offrir aux utilisateurs plus de transparence sur le fonctionnement de Facebook et d’Instagram et leur donner plus de contrôle sur ce qu’ils voient sur ces plateformes.

Au cours des prochains mois, Facebook va tester de nouvelles façons d’obtenir des réactions plus spécifiques des utilisateurs sur les publications qu’ils voient. À partir des données recueillies, le géant du Web améliorera le fil d’actualité de manière à montrer en premier ce qui compte le plus pour l’utilisateur.

L’entreprise a audité la technologie qui sous-tend l’application d’Instagram et a automatisé les recommandations et le classement afin de comprendre les changements à effectuer pour que les gens ne se sentent pas marginalisés sur la plateforme.

Un programme de produits équitables a également été lancé pour aider les employés responsables de la création de nouveaux produits et technologies à prendre en compte l’équité dans leur travail et à réfléchir aux changements qu’ils peuvent apporter pour avoir un impact positif sur les communautés marginalisées.

Sur le plan technique, des cartes de modèle d’apprentissage automatique sur Instagram ont été lancées. Il s’agit d’une liste de contrôle qui permet de s’assurer que le nouvel apprentissage automatique est conçu avec l’équité en tête.

Des engagements financiers ont été pris pour soutenir les créateurs noirs sur Facebook et Instagram, et les produits ont été mis à jour pour aider les gens à trouver et soutenir les entreprises dirigées par des Noirs.

Facebook a en outre mis en place une équipe chargée de l’équité, qui va aider les employés d’Instagram à donner la priorité à la création de produits et d’outils équitables, à promouvoir l’équité sur la plateforme grâce à la technologie et aux systèmes automatisés et à créer davantage de possibilités d’autonomisation.

L’entreprise a travaillé avec trois de ses équipes (Feed et Stories, Reels et Creator) pour développer leurs objectifs en matière d’équité pour les six prochains mois, et leur a fourni des ateliers, des outils et un renforcement des compétences. Au cours de la prochaine année et demie, ce programme sera étendu à toutes les équipes d’Instagram.

Tags: Canada