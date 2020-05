Facebook lance son outil de portabilité des données au Canada

Marie Pâris - 04/05/2020

Facebook a rendu disponible au Canada et aux États-Unis un nouvel outil qui permet à ses utilisateurs de transférer facilement leurs photos et vidéos du réseau social vers d’autres services en ligne, à commencer par Google Photos.

Cette fonctionnalité, lancée en décembre dernier mais disponible ici depuis le 30 avril, est intégrée directement dans Facebook. Elle est accessible dans les paramètres du compte utilisateur, via l’option « Vos informations Facebook ».

Pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, le mot de passe de l’utilisateur est demandé avant chaque transfert, qui est crypté.

« Le principe de portabilité des données […] permet aux internautes de faire des choix et de prendre le contrôle de leurs données, tout en encourageant l’innovation », a commenté Steve Satterfield, responsable de la confidentialité et des politiques publiques chez Facebook.

Il s’agit du premier produit issu du Data Transfer Project (DTP), qui réunit Facebook, Apple, Microsoft, Twitter et Google. Lancé en 2018, le DTP est une initiative open-source et collaborative dont le but est de créer des outils de portabilité des données.

Ce nouvel outil est une étape dans le grand chantier lancé par Facebook en matière de portabilité des données, afin d’offrir « une nouvelle génération d’outils ».

En septembre dernier, l’entreprise publiait en effet un livre blanc sur les questions de confidentialité pour tenter de déterminer des règles claires sur le types de données pouvant être déplacées et sur la responsabilité et la protection de ces données pendant leur transfert.