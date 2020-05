Facebook et Shopify lancent les boutiques en ligne Facebook Shops

Marie Pâris - 20/05/2020

Shopify et Facebook ont annoncé hier le lancement de Facebook Shops, un outil gratuit qui permet aux commerçants de créer des boutiques personnalisées sur Facebook et Instagram.

« Shopify offre des outils dont les entrepreneurs ont besoin pour lancer et opérer leurs entreprises, et ils aident de nombreuses compagnies dans leur transition digitale, a indiqué le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Nous sommes ravis de travailler avec eux pour aider les petites entreprises à se préparer au futur. »

Facebook Shops permet aux vendeurs de contrôler la personnalisation de leur vitrine sur Facebook et Instagram tout en gérant leurs produits, inventaire et commandes directement depuis Shopify.

Les consommateurs pourront ainsi chercher et acheter des produits sur Facebook et Instagram. Le paiement sera assuré via Shopify.

« Ce dont tout le monde a besoin en ce moment, et encore plus dans la situation actuelle, c’est de nouveaux clients. Les petites entreprises cherchent des façons de trouver de nouveaux clients, a indiqué Tobi Lütke, le directeur de Shopify. Facebook Shops va créer une nouvelle réalité pour tous ceux qui travaillent dans le commerce de détail, grâce à ces outils performants adaptés à la plateforme de Facebook. »

Shopify, qui est associé à Facebook depuis 2015 pour ses solutions d’e-commerce multicanal, fait partie des différents partenaires commerciaux présents sur Facebook Shops avec BigCommerce, WooCommerce et ChannelAdvisor.

Facebook Shops sera accessible aux entreprises dans les prochains mois via Facebook et Instagram.

Tags: e-commerce