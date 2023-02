Explorance se joint à la communauté des New Champions du Forum économique mondial

Explorance, un fournisseur montréalais de solutions de gestion de l’expérience, a annoncé aujourd’hui son adhésion à la communauté New Champions du Forum économique mondial (WEF). Explorance collaborera ainsi avec le Forum économique mondial et un groupe d’entreprises en forte croissance et motivées par un but précis : défendre de nouveaux modèles commerciaux, des technologies émergentes et des stratégies de croissance durable pour créer un avenir meilleur, explique l’entreprise dans un communiqué.

« Rejoindre la communauté des New Champions du Forum économique mondial nous permettra d’entrer en contact avec des organisations qui s’engagent à améliorer la société mondiale par l’apprentissage, la formation et l’inspiration, tout en mesurant l’efficacité et les résultats tout au long des parcours de croissance », a déclaré Samer Saab, fondateur et PDG d’Explorance, récemment élu PDG de l’année 2023 par l’Association québécoise des technologies (AQT) – Investissement Québec. « En partageant nos années d’expérience dans le domaine des déficits de compétences organisationnelles, de la gestion des talents et de la mesure de l’efficacité de l’apprentissage et du développement, nous pouvons contribuer à remodeler l’éducation et la formation pour l’avenir et ajouter un point de vue nouveau sur la façon de résoudre les défis de la main-d’œuvre mondiale. »

Explorance partagera donc son expertise dans l’exploitation des données et des meilleures pratiques pédagogiques permettant de combler les lacunes en matière de compétences et de remodeler l’apprentissage et le développement académique et professionnel. En mesurant quotidiennement les besoins, les attentes, les aptitudes et les connaissances de plus de 20 millions d’employés et d’étudiants, la possibilité de renforcer les initiatives de requalification et d’amélioration des compétences est au cœur de la mission d’amélioration continue d’Explorance.

Selon le Forum économique mondial, on pourrait ajouter 11 500 milliards de dollars US au PIB mondial d’ici 2028 en comblant le déficit de compétences au niveau planétaire. Les programmes d’enseignement et de formation doivent pour se faire s’adapter aux nouvelles exigences des marchés du travail, qui sont continuellement confrontés aux perturbations technologiques, aux changements démographiques et à l’évolution de la nature du travail.