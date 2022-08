Expansion de Cogeco en Ontario avec l’aide du gouvernement provincial

Cogeco Connexion, une filiale de services à large bande de Cogeco Communications, réalisera au terme d’un processus d’enchères du New Rural Broadband Fund, six nouveaux projets d’expansion de son réseau Internet haute vitesse dans plusieurs régions de l’Ontario. Ceux-ci bénéficieront à 37 municipalités et permettront de connecter plus de 13 800 foyers et entreprises. La réalisation de ces projets d’investissements en infrastructure numérique devrait être achevée d’ici 2025.

Ces projets vont permettre à Cogeco de desservir de nouveaux clients. Ils s’inscrivent parmi d’autres expansions de réseau réalisées en Ontario en collaboration avec le gouvernement provincial dans le cadre des programmes Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) et Improving Connectivity for Ontario (ICON), et avec le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Universal Broadband Fund (UBF).

« Cette annonce s’inscrit dans le cadre de notre plan ambitieux visant à connecter davantage de foyers et d’entreprises dans les communautés mal desservies de l’Ontario tout en poursuivant notre collaboration avec les gouvernements afin de combler le fossé numérique entre les grands centres urbains et les régions moins peuplées », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco. « La connectivité est indispensable pour assurer l’inclusion numérique dans notre société et représente un puissant moteur du développement économique et social de nos communautés », a-t-il ajouté.