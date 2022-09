EXFO lance de nouvelles solutions de tests novatrices

EXFO, une entreprise de Québec qui développe des solutions de test, de surveillance et d’analyse intelligentes pour l’industrie mondiale des communications, annonce la disponibilité d’un laser accordable continûment en fréquence de nouvelle génération. Il s’agit du premier d’une nouvelle série de lasers accordables conçus pour optimiser le coût des tests d’émetteurs-récepteurs et de composants optiques dans le cadre de la fabrication à grande échelle, indique la société dans un communi qué.

Le laser accordable en fréquence T200S fait partie de la gamme de solutions de prochaine génération d’EXFO qui seront présentées à la European Conference on Optical Communication (ECOC 2022), le premier salon professionnel de la fabrication, de la conception et de la recherche dans le domaine qui se tient à Bâle, en Suisse, du 18 au 22 septembre.

Les fabricants d’émetteurs-récepteurs optiques doivent produire des milliers d’appareils de haute qualité par jour pour alimenter les centres de données qui peuvent compter jusqu’à 50 000 émetteurs-récepteurs ou plus sur chaque site. La nouvelle vague d’émetteurs-récepteurs d’aujourd’hui intègre des composants comprenant des circuits photoniques intégrés (PIC) pour permettre l’intégration de composants optiques et électriques plus compacts, plus polyvalents, mais aussi plus complexes.

Le nouveau laser accordable en fréquence T200S d’EXFO annoncé cette semaine est deux fois plus petit et fonctionne deux fois plus rapidement que les modèles précédents de laser accordable en fréquence, précise EXFO.

« En utilisant les nouveaux lasers accordables en fréquence d’EXFO, nos clients peuvent concevoir et fabriquer la prochaine génération d’émetteurs-récepteurs à haute vitesse plus rapidement et plus efficacement que jamais », a déclaré Michael Scheppke, vice-président, Laboratoires et fabrication à l’échelle mondiale chez EXFO. « Nos solutions de tests PIC avancées prennent en charge les applications critiques exploitant la nouvelle génération d’émetteurs-récepteurs cohérents 400/800 GbE, par exemple les interconnexions de backhaul 5G et les réseaux à haute vitesse, le stockage et l’évolution des centres de données. »

Par ailleurs, EXFO profitera de sa présence au salon ECOC pour présenter d’autres produits tels que :