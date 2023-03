Ericsson crée un centre de recherche quantique à Montréal 

Ericsson Canada annonce aujourd’hui la création d’un nouveau centre de recherche quantique à Montréal dans le cadre de son programme mondial de recherche quantique de pointe.

Des projets de recherche visant explorer les algorithmes quantiques pour accélérer le traitement dans les réseaux de télécommunications et l’informatique quantique distribuée s’y dérouleront. Les chercheurs d’Ericsson seront jumelés avec des boursiers postdoctoraux des universités de Sherbrooke et d’Ottawa qui effectueront des stages chez Ericsson. La société soutiendra les projets de recherche quantique, en fournissant les défis académiques, les compétences en télécommunication et en réseautage et les installations.

« Le Canada est un pionnier et un chef de file mondial de la recherche quantique, comme en témoigne le lancement récent de la Stratégie quantique nationale. De même, les chercheurs et les experts d’Ericsson étudient depuis longtemps la meilleure façon d’intégrer les technologies quantiques dans les réseaux de communication », a indiqué Jeanette Irekvist, présidente d’Ericsson Canada dans un communiqué. « Nous espérons que ce programme et ce partenariat inédits avec l’Université d’Ottawa et l’Université de Sherbrooke aideront à traduire la recherche quantique en innovations commerciales qui génèrent des avantages économiques et soutiennent l’adoption de solutions canadiennes par les entreprises. Cela favorisera notre force mutuelle en matière de recherche, d’innovation et de commercialisation quantiques, ainsi que la croissance et le succès de l’écosystème canadien. »

Par ailleurs, Mitacs, un organisme national de recherche sans but lucratif qui offre des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés à l’innovation industrielle et sociale, apportera son soutien pour « attirer, former, maintenir en poste et déployer du personnel hautement qualifié dans le domaine de la science et de la technologie quantiques grâce à des stages innovants et au perfectionnement de compétences professionnelles ». Les stagiaires travailleront avec des chercheurs d’Ericsson Canada et des universités.

D’ici 2045, l’industrie quantique canadienne représentera 139 milliards de dollars et 209 200 emplois, selon une étude commandée par le CNRC en 2020.

« Les technologies quantiques façonneront notre avenir, et le Canada est à l’avant-garde, leader mondial dans cette technologie émergente. En tant que partenaire de confiance de l’écosystème technologique canadien depuis 70 ans, nous sommes encouragés par l’établissement du centre quantique d’Ericsson Canada à Montréal et nous nous réjouissons à l’idée de favoriser des partenariats entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire qui renforceront notre recherche mutuelle et consolideront l’avantage concurrentiel du Canada pour les décennies à venir », affirme François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.