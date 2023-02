Equisoft fait l’acquisition de CompuOffice Software

Equisoft, un fournisseur mondial de solutions numériques pour l’assurance et l’investissement acquiert la société technologique canadienne CompuOffice Software Inc., un développeur de logiciels indépendants de recherche et d’analyse visant les produits d’assurance vie de multiples assureurs. L’entreprise bénéficie d’une gamme de produits à forte pénétration sur le marché canadien qui renforcent les capacités technologiques de bout en bout offertes aux conseillers par Equisoft.

L’acquisition permet à Equisoft d’ajouter à son écosystème les 28 assureurs canadiens, plus de 50 agents généraux et des milliers de nouveaux conseillers faisant affaire avec CompuOffice, pour ainsi former le réseau de distribution de produits d’assurance le plus robuste au pays, annonce la société dans un communiqué.

« Cette belle acquisition contribue à notre objectif de soutenir et d’outiller les conseillers en créant une solution complète qui relie les assureurs, les distributeurs et les conseillers. Elle nous donne un accès accru à l’ensemble du réseau des intervenants en assurance vie au Canada et offre des possibilités intéressantes de partager des analyses de données qui révèlent les tendances en matière d’achat et de rendement », précise Luis Romero, fondateur et président d’Equisoft. « Cette acquisition renforce la position d’Equisoft dans le secteur des services financiers comme chef de file des solutions de transformation numérique pour tous les intervenants. »

Le logiciel LifeGuide de CompuOffice vient compléter l’offre globale d’Equisoft au Canada. Il rassemble des données sur les produits de tous les assureurs canadiens et les distributeurs et la plupart des conseillers l’utilisent pour trouver rapidement le produit idéal pour leur client. Equisoft prévoit intégrer LifeGuide à son CRM Equisoft/connect et ainsi offrir une expérience intégrée et fluide aux conseillers. Les outils de soumission multiple et de comparaison deviendront des éléments clés de sa plateforme intégrée.

Fondée en 1994, Equisoft offre un écosystème complet de solutions. Elle est par ailleurs un partenaire mondial d’Oracle pour la plateforme OIPA. Ses équipes d’experts sont établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie.