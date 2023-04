Equinix investit 50 M$ pour élargir sa présence à Montréal 

La société internationale d’infrastructures numériques Equinix annonce aujourd’hui l’ouverture d’un centre de données International Business Exchange (IBX) à Montréal. Le centre, appelé MT2 et dont l’ouverture est prévue pour la seconde moitié de 2023, élargira la présence d’Equinix à Montréal et s’inscrit dans l’engagement de la société à offrir la pleine valeur de sa plateforme Equinix et de son portefeuille de solutions aux entreprises canadiennes.

Montréal est un important centre économique au Canada doublé d’un pôle d’innovation qui compte une des plus grandes concentrations de main-d’œuvre technologique au pays, explique la société. Et Montréal ne cesse d’améliorer son positionnement en tant que leader d’industries telles que les effets spéciaux, les jeux, les services financiers et l’aérospatiale.

« MT2 est un jalon important dans notre investissement pour offrir le meilleur d’Equinix au Canada et le meilleur du Canada au monde entier », a déclaré Andrew Eppich, directeur général d’Equinix Canada. « Montréal est un centre économique clé au Canada et dans le monde, avec un écosystème prospère et innovant connu pour sa diversité, sa créativité et son esprit de collaboration. L’expansion de notre empreinte dans cette métropole offrira aux entreprises un centre de données parmi les meilleurs de sa catégorie avec un accès à la connectivité à la fois à l’échelle mondiale et au Canada, afin qu’elles puissent faire progresser leur infrastructure numérique et leur parcours d’innovation au pays et à l’étranger. »

Selon Jason Bremner, vice-président de la recherche, Industrie et Solutions d’affaires chez IDC, « Montréal est un centre d’innovation essentiel qui alimente l’économie canadienne. Avec une présence élargie, Equinix peut aider à les entreprises locales dans leur parcours de transformation numérique avec sa vaste portée au Canada ainsi qu’à l’échelle mondiale, son innovation et ses offres durables. »

La nouvelle installation d’Equinix permettra aux entreprises de se connecter directement aux clients, aux partenaires et à des services dans plus de 50 métropoles à travers le monde grâce à des solutions telles qu’Equinix Fabric et Equinix Internet Exchange.

Equinix s’engage par ailleurs à optimiser la consommation globale d’énergie en exploitant ses centres de données dans des plages de température plus larges. MT2 devrait faire partie de la première cohorte de centres de données à soutenir l’engagement d’efficacité d’Equinix à l’égard de pratiques durables de refroidissement de l’air en aligner les limites de température de fonctionnement sur les normes mondialement acceptées décrites par l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Une fois ouvert, le nouveau site portera l’empreinte canadienne d’Equinix à 16 centres de données IBX d’un océan à l’autre et fournira aux clients une rampe d’accès numérique à sa plate-forme mondiale de plus de 245 centres de données Equinix. Il ajoutera plus de 37 000 pieds carrés d’espace de colocation et offrira une connectivité mondiale afin de mieux répondre à la demande croissante des organisations montréalaises pour les services d’infrastructure numérique.