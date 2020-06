Equinix achète 13 centres de données de Bell

Marie Pâris - 04/06/2020

Equinix a annoncé cette semaine l’achat d’un portefeuille de 13 centres de données de Bell au Canada pour un montant de 1 041 millions de dollars.

L’entreprise américaine d’interconnexion et de centres de données étend ainsi ses activités au Canada pour permettre aux organisations canadiennes et aux multinationales faisant des affaires au pays d’accélérer leur transformation numérique.

En plus d’augmenter sa présence à Toronto, où elle exploite actuellement deux centres de données International Business Exchange, Equinix prolonge ses services dans sept régions métropolitaines : Calgary, Kamloops, Millidgeville, Montréal, Ottawa, Vancouver et Winnipeg.

Ces nouvelles régions canadiennes s’ajoutent aux 55 dans le monde, où Equinix compte plus de 210 centres de données.

Plus de 600 clients de Bell (entreprises, services infonuagiques et informatiques, gouvernements ou encore services financiers) faisant affaire avec les 13 centres de données deviendront des clients d’Equinix. La multinationale compte actuellement près de 10 000 clients.

Le partenariat stratégique proposera des services intégrés de réseautage et de nuages multiples hybrides directement et auprès des écosystèmes combinés des partenaires des deux entreprises.

L’offre combinée permettra de jumeler les services de télécommunications et l’expertise technologique de Bell à la plateforme mondiale d’Equinix, regroupant des centres de données et des écosystèmes d’affaires interconnectés.

Equinix prévoit aussi, à long terme, proposer Equinix Cloud Exchange Fabric aux 13 centres de données. Ce service d’interconnexion sur demande permet à une entreprise d’établir des connexions entre sa propre infrastructure distribuée et celle d’une autre entreprise, y compris les plus importants fournisseurs de réseau et d’infonuagique au monde, par l’intermédiaire de Platform Equinix.

Tags: acquisition