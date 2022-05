Equifax Canada nomme Sandy Kyriakatos au poste de directrice des données

Tom Li - 31/05/2022

Equifax Canada, la filiale canadienne de l’agence américaine d’évaluation du crédit à la consommation, vient de nommer Sandy Kyriakatos au poste de directrice des données (CDO).

En tant que nouveau CDO d’Equifax, Kyriakatos dirigera les équipes de données grand public et commerciales de l’entreprise, ainsi que la gestion de la gouvernance des données.

Sandy Kyriakatos a une vaste expérience dans des rôles de gestion d’information hautement confidentielles. Elle a été la première CDO pour l’Agence des services frontaliers du Canada ainsi que pour Emploi et Développement social Canada. De plus, elle a dirigé les données et les analyses chez Loyalty One, SAS Canada et Postes Canada.

Dans un communiqué de presse, la société a attribué la nécessité de ce nouveau rôle à sa transformation en profondeur de la technologie et de la sécurité et a déclaré qu’elle souhaitait étendre l’accessibilité à ses produits grâce à de meilleures capacités de traitement des données. Le nouveau poste avait été affiché en octobre de l’année dernière.

Equifax a réalisé plusieurs investissements majeurs pour renforcer ses capacités en science des données, notamment en finalisant l’acquisition d’Efficient Hire et de Data-Crédito en 2021. De plus, la société s’est fortement concentrée sur le développement d’ Equifax Cloud, sa plateforme infonuagique d’informations commerciales.

« Lorsqu’un consommateur nous permet d’ajouter des informations que nous n’avons jamais eues auparavant, nous pouvons l’aider à atteindre ses objectifs », a déclaré Kyriakatos.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.



