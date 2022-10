Elon Musk conclut officiellement son acquisition de Twitter

Elon Musk a officiellement pris possession de Twitter, licenciant immédiatement Parag Agrawal, qui avait succédé au cofondateur Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter.

Suite à l’acquisition pour 44 milliards de dollars américains jeudi, Musk a tweeté « L’oiseau est libéré », suggérant que la plate-forme aura désormais moins de limites sur le contenu, ce que Musk envisage depuis un certain temps déjà. Cependant, il a ajouté qu’il voulait empêcher la plate-forme de devenir une chambre d’écho pour la haine et la division, a rapporté Reuters.

Musk a également licencié le directeur financier Ned Segal, Vijaya Gadde, chef des politiques d’entreprise, Sean Edgett, chef du contentieux et la directrice de la clientèle Sarah Personette.

Selon The Verge, les dirigeants ont reçu des primes de départ importantes : Agrawal aurait reçu 38,7 millions de dollars, Segal 25,4 millions de dollars, Gadde 12,5 millions de dollars et Personette, qui a tweeté hier à quel point elle était excitée par la prise de contrôle de Musk, aurait reçu 11,2 millions de dollars.

En ce qui concerne la refonte de la plate-forme, Musk a déclaré qu’il souhaitait « vaincre » les robots pourrielleurs (« spambots ») sur Twitter et rendre publics les algorithmes qui déterminent la manière dont le contenu est présenté à ses utilisateurs. Cependant, le PDG de Tesla a donné peu de détails sur la manière dont il réalisera tout cela ou sur qui dirigera l’entreprise. Il a par ailleurs annoncé son intention de supprimer des emplois.

Musk a également déclaré qu’il n’avait pas acheté Twitter pour gagner plus d’argent, mais « pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime ». Il aurait toutefois proposé des idées pour réduire les coûts et augmenter les revenus. Les gouvernements et les entreprises pourraient se voir facturer un montant minimal pour utiliser la plate-forme, et il pourrait y avoir des suppressions d’emplois sur la table pour améliorer les résultats de l’entreprise.

Certains des employés actuels de Twitter ont critiqué les plans de Musk pour la plate-forme, les qualifiant « d’incohérents » et manquant de détails.

On s’attend à ce que Musk partage plus d’informations sur ses projets pour Twitter avec les employés ce vendredi.

Plus de détails à venir.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.