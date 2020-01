Element AI lance Access Governor

Catherine Morin - 20/01/2020

L’entreprise montréalaise Element AI, reconnue à travers le monde pour son expertise en intelligence artificielle (IA), a annoncé lundi le lancement de son logiciel Access Governor.



À partir des données historiques d’utilisateurs, cette solution analyse, recommande et gère les droits d’accès aux lieux et aux informations pour de grands groupes d’employés.

Elle permet au département des technologies de l’information (TI) d’autoriser ou de révoquer rapidement l’accès du personnel à certaines données, fonctionnalités et installations, ce qui favorise la sécurité et l’ordre au sein de l’organisation.

« Pour de nombreuses entreprises, la gestion de l’accès aux informations, aux plateformes de TI et aux espaces physiques est essentielle pour assurer une activité sûre, efficace et rentable », a expliqué Anand Medepalli, chef des produits chez Element AI, par communiqué.

« Nous avons élaboré Access Governor en sachant que le fait d’accorder l’accès est une question d’équilibre entre fournir rapidement l’accès pour assurer la productivité tout en prenant le temps de gérer les risques. »

Bien que les systèmes de contrôle d’accès basés sur les rôles existent depuis longtemps, ils nécessitent des reconfigurations fréquentes, que plusieurs entreprises doivent effectuer manuellement.

En intégrant l’IA à ce processus, Access Governor permet d’atteindre plus rapidement l’équilibre entre sécurité et efficacité, tout en facilitant la collaboration entre les TI et les autres départements.

L’intelligence prédictive du logiciel examine les modèles passés et les tendances actuelles pour permettre aux équipes TI de s’adapter promptement à toute réorganisation du personnel et à toute modification des applications utilisées.

Access Governor est offert dès maintenant par l’intermédiaire du groupe des ventes d’Element AI.

Cette solution s’ajoute à la gamme de produits développés par l’entreprise Montréalaise pour aider les grandes organisations à opérationnaliser l’IA et à créer des retombées commerciales.

