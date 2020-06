Element AI et UnionBank signent une entente

Marie Pâris - 17/06/2020

L’entreprise montréalaise Element AI vient d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec la Union Bank of the Philippines (UnionBank).

Element AI, développeur de solutions et de logiciels alimentés par l’intelligence artificielle (IA), va contribuer à l’élaboration d’un cadre de gouvernance pour l’adoption responsable de l’IA par la société bancaire.

Pour sa part, UnionBank cherche à développer ses offres avec des solutions d’IA fiables et équitables pour ses clients.

« Cette relation stratégique nous permet de tirer parti de l’innovation en matière d’IA pour guider UnionBank à ce moment critique, alors qu’ils équilibrent les nouvelles technologies, le leadership de l’industrie et l’expérience des clients », a déclaré Nicolas Chapados, directeur scientifique d’Element AI.

Element AI travaillera avec l’unité d’IA et de politique des données de UnionBank, qui développe des normes éthiques et commerciales pour l’IA, afin de garantir une bonne gouvernance des données, le respect des droits de la personne, l’équité et la responsabilité des systèmes d’IA.

L’entreprise québécoise mènera des recherches spécifiques pour un livre blanc. Ce document servira de feuille de route pour évaluer l’équité dans le contexte de divers cas d’utilisation de services financiers, tels que la détection de la fraude dans les transactions de détail par carte de crédit.

Des mesures et solutions techniques seront ensuite élaborées afin de garantir que les principes du cadre d’équité pour l’utilisation de l’IA et des données sont intégrés dans tous les produits et services numériques de UnionBank à un niveau opérationnel.

