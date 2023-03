Eeyou Communications passera au modèle de revente accès ouvert dès le printemps 

Eeyou Communications, une corporation à but non lucratif, actualise son modèle d’affaires en ouvrant le marché de revente de services résidentiels à plusieurs fournisseurs. Elle entend ainsi faire bénéficier les résidents de la région Eeyou Istchee Baie James d’une diversification des offres de service et de prix concurrentiels pour les services résidentiels incluant Internet, la téléphonie et la télé.

L’entreprise est la propriété d’administrations publiques régionales. Elle assure le transport télécom à large bande en utilisant des technologies de pointe à haute redondance et fiabilité grâce à des infrastructures sur fibre optique conçues pour l’environnement nordique et les grandes distances caractérisant le territoire desservi.

Le réseau d’Eeyou Communications est adapté pour la voix, les données, le vidéo et le transit Internet. Tous ses revenus sont réinvestis dans l’exploitation, l’entretien, la modernisation et l’expansion du réseau, afin de fournir des services modernes et fiables à l’ensemble des communautés de la région.

« Il s’agit d’une étape importante dans l’évolution des services de télécommunications de la région, qui permettra pour la première fois aux consommateurs d’Eeyou Istchee Baie-James d’avoir accès à une offre de service diversifiée et moderne. Cette nouvelle orientation s’aligne parfaitement avec la mission d’Eeyou Communications, qui existe pour répondre aux besoins des gens, des organisations et des entreprises de la région », indique Alfred Loon, président d’Eeyou Communications.

Le modèle accès ouvert représente une opportunité d’innovation pour la région et une ouverture du marché pour les revendeurs de services Internet du pays. L’initiative permettra aux entreprises de revente de services Internet de se tailler une place dans la région en bénéficiant des infrastructures modernes d’Eeyou Communications en s’interconnectant à un des deux points de présence d’Eeyou Communications à Montréal, leur permettant ainsi de fournir leurs services à l’ensemble des communautés sur le territoire.