Écart entre les paroles et les actes en analytique de données, selon Microsoft

Lynn Greiner - 14/02/2022

Une recherche produite par Microsoft Canada révèle un écart entre ce que les dirigeants d’entreprises disent être bon pour les affaires et leurs actions.

Les dirigeants d’entreprises du Canada sont d’accord avec l’idée que les données et les renseignements qui en sont tirés sont des éléments clés de la réussite commerciale. Pourtant, peu font quoi que ce soit à ce sujet, selon la recherche publiée la semaine dernière.

Selon le sondage, 61 % des répondants ont convenu qu’utiliser des données est important, mais 34 % ont dit que leur entreprise a une stratégie complète de données. Encore moins (31 %) ont dit que leur entreprise est axée sur les données.

« C’est une chose pour laquelle la sensibilisation n’est pas associée à l’intention et à l’action », a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada, en entrevue.

Les 658 décideurs interrogés provenaient de partout au Canada et d’organisations des secteurs public, privé et sans but lucratif.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: analytique de données