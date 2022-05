eBay ajoute FedEx à son service d’impression d’étiquettes

Tom Li - 19/05/2022

La plate-forme de vente en ligne eBay s’associe à FedEx pour permettre aux vendeurs canadiens d’imprimer et de gérer les étiquettes d’expédition FedEx via son service intégré d’étiquettes eBay Labels et d’expédier les marchandises à des tarifs préférentiels vers des destinations nationales et internationales.

Grâce à ce service, les vendeurs peuvent générer des étiquettes d’expédition FedEx directement sur la plateforme, sans avoir à créer de compte chez le transporteur. Avant ce partenariat, eBay Labels ne prenait en charge que Postes Canada.

« Offrir une expérience de vente exceptionnelle aux centaines de milliers de Canadiens qui tirent parti de notre marché mondial demeure une priorité absolue pour eBay », a déclaré Robert Bigler, directeur général d’eBay Canada dans un communiqué.

eBay Labels peut également remplir automatiquement certaines informations sur le colis, telles que les informations sur l’expéditeur et le destinataire et le poids de l’article. Le numéro de suivi est automatiquement ajouté à la commande eBay une fois l’étiquette générée. Le service peut également combiner plusieurs articles vendus au même acheteur sous la même étiquette et mettre à jour le poids d’expédition en conséquence. Enfin, avant de passer à la caisse, eBay Labels validera automatiquement l’adresse de livraison.

FedEx avait initialement prévu que le marché intérieur américain atteindrait 100 millions de colis par jour d’ici 2026, mais avec l’augmentation du trafic de commerce électronique alimentée par la pandémie, la société a devancé l’atteinte du ce volume à 2022.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

