E-commerce : Google et Shopify renforcent leur partenariat

Marie Pâris - 20/05/2021

Lors de la conférence annuelle Google I/O, Google et Shopify ont annoncé une expansion de leur partenariat pour aider les commerçants de Shopify à toucher plus de clients par l’entremise des services de Google, notamment Search, Maps, Images, Lens et YouTube. Shopify s’était initialement associé à Google pour une intégration de e-commerce sur YouTube, une filiale de Google.

Selon Shopify, cette dernière intégration vise à aider les commerçants à devenir plus accessibles aux consommateurs. L’intégration leur permettra de placer leurs produits au meilleur moment devant les acheteurs, de pousser leurs publicités grâce à des annonces gratuites et de créer ce que Shopify appelle des « campagnes de magasinage intelligentes ».

« Pour aider davantage de commerçants à être découverts, il est important que nous soutenions les partenaires qui partagent la mission de Google de démocratiser le commerce électronique », a indiqué Bill Ready, président du commerce et des paiements chez Google.

Pour sa part, Google étend son partenariat avec Shopify dans le but de renforcer son propre secteur de vente électronique. Lors de sa conférence, l’entreprise a également dévoilé sa fonctionnalité Shopping Graph, une base de données sur des milliards de produits et de commerçants.

Avant d’annoncer l’intégration YouTube l’année dernière, Shopify et Google ont travaillé sur une fonctionnalité qui permet aux vendeurs Shopify de répertorier gratuitement leurs produits sur Google Shopping.

De son côté, Amazon continue d’empiéter sur Google et Facebook, qui dominent le secteur de la publicité en ligne. Selon les résultats financiers d’Amazon, concurrent à la fois de l’offre d’e-commerce de Shopify et de l’activité publicitaire de Google, la société a en effet généré 21,5 milliards de dollars de publicité en 2020, et elle revendique 10,3 % du marché de la publicité numérique aux États-Unis en 2020, une part en hausse depuis 2019.

Et alors que Shopify continue de dépasser les estimations financières trimestre après trimestre, elle développe certaines activités – à l’image de son réseau de distribution lancé l’année dernière – qui la placent en concurrence directe avec Amazon.

Tags: Amazon