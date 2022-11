Druide informatique offre 1 M$ pour soutenir la recherche en littératie à l’UQAM

Druide informatique, surtout connue pour son populaire logiciel de correction Antidote, octroie 1 million de dollars à la Fondation de l’UQAM pour créer la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie et mettre sur pied la Bourse Antidote en orthopédagogie.

Le lancement de la Chaire a eu lieu cette semaine à l’occasion du 33e Colloque et Symposium de l’Association des Orthopédagogues du Québec. L’UQAM est l’université québécoise qui forme le plus grand nombre d’orthopédagogues et d’enseignants.

« Les conséquences de l’analphabétisme, sur les plans individuel, familial et social, sont majeures. Or, les recherches menées à l’UQAM ont un potentiel immense d’améliorer les compétences en lecture et en écriture, au bénéfice des personnes apprenantes et des gens qui les accompagnent. Il s’agit de travaux novateurs s’inscrivant dans le droit fil des valeurs de notre Université en matière de droit à l’éducation, d’inclusion et de justice sociale », a déclaré la rectrice Magda Fusaro.

La Chaire s’est donné pour objectif de développer des pratiques pédagogiques ou orthopédagogiques afin d’appuyer les enfants, adolescents et adultes en situation de vulnérabilité. « Un Québécois sur deux a de faibles compétences en littératie », précise Line Laplante, titulaire de la Chair et professeure au Département de didactique des langues. « Grâce aux pratiques développées par la Chaire et partagées avec le milieu de l’éducation, nous serons en mesure de former le personnel enseignant et les orthopédagogues afin de contrer les difficultés en lecture-écriture et de prévenir l’analphabétisme. »

La Bourse Antidote en orthopédagogie, au montant de 25 000 $, sera offerte annuellement aux étudiants et étudiantes de la maîtrise ou du doctorat en éducation dont le projet de mémoire ou le projet doctoral s’inscrit dans les domaines de l’orthopédagogie ou des difficultés d’apprentissage en lecture-écriture.