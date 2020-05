Drones de sécurité : une première formation collégiale offerte au Québec

Marie Pâris - 28/05/2020

Une attestation d’études collégiales (AEC) menant à une spécialisation professionnelle en Opération de drone de sécurité est désormais offerte par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin, en partenariat avec le Centre de compétences dronautiques Exo Drone.

L’initiative répond aux besoins de l’industrie de la sécurité pour ses opérations dronautiques.

Cette formation technique et professionnelle, une première au Québec, permettra aux opérateurs de mener des missions de sécurité et de surveillance dans des situations de crise et en environnement difficile.

L’opérateur de drone de sécurité exécute des missions d’observation, de surveillance et de collecte de données pour produire des renseignements et faciliter les interventions.

Il opère aussi des missions de sécurité pour des mandats spécifiques pour des services de sécurité publique ou des entreprises privées de sécurité et de surveillance.

La formation apprendra à mettre en œuvre la logistique opérationnelle d’une mission de surveillance, identifier les risques et menaces à l’aide d’un drone de sécurité, analyser les situations pour planifier une intervention, exercer un contrôle à l’accès des lieux à haut niveau de sécurité et communiquer les informations aux intervenants impliqués dans la mission.

L’AEC en Opération de drone de sécurité est destinée aux pilotes détenteurs d’un Certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées, accordé par Transports Canada.

Les candidats passeront un test d’aptitude au vol sans assistance, une entrevue et un test de rédaction.

Tags: AEC