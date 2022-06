Devolutions offre 1 M$ en solutions de sécurité informatique aux PME québécoises

Renaud Larue Langlois - 09/06/2022

Devolutions, une entreprise québécoise fondée en 2010 offrant des solutions alliant productivité et sécurité, dévoile la première édition de son Portrait sur la sécurité informatique chez les PME québécoises à l’occasion de son premier Sommet de la sécurité informatique, ITSec et offre pour 1 M$ de solutions.

Le Portrait révèle que 85 % des PME se préoccupent de leur cybersécurité, mais que seulement 23 % adoptent l’ensemble des mesures de protection dites de base. La moitié des répondants a par ailleurs admis que leur entreprise avait été victime d’une cyberattaque au cours de la dernière année. Devant les constats préoccupants de ce sondage, Devolutions lance une initiative qui vise à rehausser la protection informatique des entreprises québécoises grâce à des logiciels de gestion de mots de passe et d’accès privilégiés.

Ainsi, Devolutions offre jusqu’à 10 000 $ en logiciels par entreprise québécoise éligible pour une période de 12 mois jusqu’à hauteur de 1 M$. Cette offre s’insère dans une perspective d’accompagnement des organisations pour la mise en place de meilleures pratiques et mesures de protection.

« Les données recensées par ce premier sondage font ressortir de réelles carences quant à l’application des bonnes pratiques en matière de cybersécurité chez les PME québécoises malgré les efforts mis en place. C’est pourquoi Devolutions s’engage à agir promptement pour mieux outiller les organisations avec une solution les aidant à bâtir une stratégie efficace en matière de cybersécurité. L’annonce de cette offre à 1 M$ pourra non seulement faire une différence auprès des entreprises, mais également pour les clients de celles-ci, autrement dit, un grand bénéfice pour l’ensemble de la société », affirme David Hervieux, président-fondateur de Devolutions.

Parmi les multiples constats de l’enquête, on y apprend que 9 entreprises sondées sur 10 estiment avoir un bon niveau de protection contre les cyberattaques alors qu’une faible adoption de mesures de contrôle considérées « de base » semble être adoptée. Parmi ces mesures, on compte le gestionnaire de mots de passe (57 %), l’authentification à deux facteurs (54 %), une formation en cybersécurité (48 %) et un audit de sécurité fréquent (32 %).

Par ailleurs, près d’une entreprise sur cinq omet de révoquer l’accès aux anciens employés conservant des informations confidentielles sur l’organisation.

Lire aussi :

Un mandat plus large pour une société canadienne de négociation de rançongiciels

La durabilité et le cyberrisque, les plus grands défis en 2022 selon des PDG canadiens

L’erreur humaine principale cause de violation de données

Tags: Cybersécurité