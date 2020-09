Deux acquisitions pour Levio

Catherine Morin - 17/09/2020

La firme québécoise Levio, qui se spécialise en services-conseils dans les technologies de l’information (TI), vient d’acquérir les entreprises Logimethods et ERP Connex. Ces transactions portent à plus de 900 le nombre conseillers au sein de l’équipe de Levio.



Fondée en 2013, Levio accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d’envergure. Ses conseillers se basent sur les plus récentes technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. L’entreprise possède actuellement des bureaux à Québec, Montréal, Sherbrooke, Toronto, Chicago, Phoenix et Rabat.

Depuis 2002, Logimethods aide les organisations à accélérer leur transformation numérique et leurs projets d’intégration d’entreprise. La firme montréalaise aide ses clients à migrer vers une infrastructure infonuagique, à comprendre les coûts et les avantages des investissements,à mettre en place des plans de gouvernance, etc.

L’entreprise lavalloise ERP Connex, fondée en 1996, se spécialise dans les progiciels de gestion intégrée Oracle et Unit4, particulièrement pour les ressources humaines, les finances et la gestion scolaire. Elle offre aux PME et grandes organisations nord-américaines des services de mise en œuvre, d’hébergement, de soutien et de formation pour les solutions Oracle et Unit4 Business World.

L’ajout de ces compétences permettra à Levio d’offrir une plus vaste gamme de services en TI et d’atteindre de nouveaux marchés.

« L’arrivée de Logimethods et d’ERP Connex dans la grande famille Levio nous permet de consolider nos acquis en transformation numérique au Québec, a déclaré François Dion, directeur général de Levio, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Ces deux organisations constituent un potentiel unique de développement, avec des conseillers dans des domaines nichés d’expertise, qui viennent bonifier l’offre de services déjà considérable de Levio. De nouveaux clients s’ajoutent maintenant aux nôtres, et cette diversification permet une meilleure adéquation entre les besoins des clients et l’épanouissement de nos employés. »

Le président de Logimethods, Yvon Bérubé, voit cette transaction comme une occasion de se joindre à une entreprise en pleine croissance qui mettra davantage en valeur l’expertise de son équipe.

« Dans une perspective de croissance et de diversification, nous avons décidé de saisir une occasion unique, en nous joignant à une organisation dynamique et au diapason avec nos valeurs », a-t-il indiqué.

« Nous apportons une offre de services additionnelle à Levio entourant l’implantation, le soutien et l’évolution de progiciels de gestion intégrés. Cela permettra à Levio d’accentuer son offre globale en transformation numérique », a déclaré Vincent Bonneau, vice-président directeur d’ERP Connex, se disant « très heureux » de faire partie de cette nouvelle équipe.

Les détails financiers des transactions n’ont pas encore été dévoilés.

Tags: acquisition