Des pirates informatiques ont compromis le site Web de la LCBO et volé des données de clients

Des cybercriminels ont compromis le site Web de la LCBO, l’équivalent ontarien de la SAQ, et volé les informations personnelles de clients qui ont acheté des produits en ligne, a reconnu le détaillant.

« Pour le moment, nous pouvons confirmer qu’une entité non autorisée a intégré dans notre site Web du code malveillant qui a été conçu pour obtenir des informations sur les clients pendant le processus de paiement », a déclaré la société d’État dans un communiqué de presse jeudi.

« Malheureusement, les clients qui ont fourni des renseignements personnels sur nos pages de paiement et qui se sont rendus sur notre page de paiement sur LCBO.com entre le 5 janvier 2023 et le 10 janvier 2023 ont peut-être vu leurs renseignements compromis. Cela peut inclure les noms, les adresses de courriel et postales, les numéros Aéroplan, le mot de passe du compte LCBO.com et les renseignements sur la carte de crédit. Cet incident n’a affecté aucune commande passée via notre application mobile ou vintagesshoponline.com.

Le détaillant enquête toujours sur le piratage pour identifier les clients spécifiques touchés afin qu’il puisse communiquer directement avec eux. Par prudence, les clients qui ont initié ou effectué le paiement de commandes sur LCBO.com pendant cette période sont invités à surveiller leurs relevés de carte de crédit et à signaler toute transaction suspecte à leur fournisseur de carte de crédit.

« Suite à un examen approfondi et à des tests du site Web, incluant la mise en place de mesures de sécurité et de surveillance améliorées, LCBO.com et notre application mobile ont été restaurés et sont pleinement opérationnels », a déclaré la LCBO. Nous avons également forcé ceux qui avaient des comptes LCBO.com à réinitialiser leurs mots de passe.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.