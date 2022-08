Balado Hashtag Tendances, 4 août 2022 — Des nouvelles d’Instagram, Amazon, Microsoft, Google et Meta

Balado Hashtag Tendances, 4 août 2022Cette semaine : Marche arrière pour Instagram, les géants portés par le nuage, augmenter la productivité de Google et une première baisse du chiffre d’affaires pour Meta.

Marche arrière pour Instagram

Suite à de vives réactions des utilisateurs de la plateforme, Instagram annonce qu’elle va mettre sur pause ses projets de changements d’apparence qui imitait la plateforme rivale TikTok. Une pétition en ligne avait dailleurs été lancée à ce sujet, comme nous l’annoncions dans notre précédent balado.

Selon l’agence France-Presse, Adam Mosseri, le patron de l’application, a indiqué qu’Instagram allait arrêter un test, qui affichait les photos et vidéos en plein écran, comme le fait TikTok. En outre, Instagram va diminuer, « sur une base temporaire », le nombre de contenus « recommandés » aux utilisateurs par son algorithme.

Adam Mosseri a déclaré au site spécialisé Platformer : « Je suis content que nous ayons pris un risque – si nous n’échouons pas de temps en temps, c’est que nous ne sommes pas suffisamment audacieux. »

Les géants portés par le nuage

Bien que les résultats financiers d’Amazon, Microsoft et Google pour le second trimestre de 2022 n’affichent que de timides progressions, leurs activités dans le domaine de l’infonuagique publique explosent.

Les résultats trimestriels des trois géants de la technologie ont été récemment publiés et ceux-ci sont très révélateurs. Dans les trois cas, c’est l’infonuagique publique qui est la locomotive de la société.

Le MagIT rapportait cette semaine que, selon le cabinet d’études Canalys, Amazon AWS détient 33 % des ventes mondiales (en hausse de 37 % sur un an), Microsoft Azure en détient 21 % (une hausse de 46 %) et Google GCP s’approprie 8 % des parts de marché, une hausse fulgurante de 54 %, ces chiffres étant ceux du trimestre précédant.

Augmenter la productivité de Google

Le PDG de Google, Sundar Pichai, avise les employés que la productivité et la concentration doivent s’améliorer et lance l’initiative « Simplicity Sprint » pour recueillir les idées de ses quelque 174 000 employés sur les points sur lesquels se concentrer et améliorer l’efficacité.

Pichai a déclaré que la productivité de Google en tant qu’entreprise n’était pas là où elle devait se situer, et a mis en garde contre un durcissement de l’économie.

Par ailleurs, la responsable des ressources humaines de la société, Fiona Cicconi, a également reconnu les inquiétudes de l’industrie concernant les licenciements et a déclaré que l’entreprise « ne cherche pas actuellement à réduire l’effectif global de Google », mais a réitéré la nécessité d’une plus grande efficacité et concentration, rapportait CNBC plus tôt cette semaine.

Première baisse du chiffre d’affaires pour Meta

Meta, la société mère de Facebook et Instagram a annoncé un chiffre d’affaires de 28,8 milliards de dollars pour le second trimestre, une diminution de 1% sur un an. Il s’agit d’une première dans l’histoire du géant des réseaux sociaux.

Son bénéfice net a également chuté de 36 % à 6,7 milliards, résultat de la concurrence d’autres plateformes comme TikTok et des coupes budgétaires de ses annonceurs en raison de la conjoncture économique difficile.

Pour le trimestre en cours, Meta s’attend à des revenus compris entre 26 et 28,5 milliards de dollars, une prévision qui montre que le groupe « a une montagne de la taille de l’Everest à gravir », selon ce qu’a déclaré l’analyste Dan Ives de Wedbush Securities à TVA nouvelles.

Suite à l’annonce, le cours de l’action de la société à Wall Street a perdu plus de 4%.

Écoutez aussi :

