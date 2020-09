Des nouveautés pour les soins de santé et les travailleurs de première ligne dans Teams

Catherine Morin - 24/09/2020

La conférence Ignite de Microsoft, qui se termine aujourd’hui, a été marquée par l’annonce de mises à jour importantes de la plateforme collaborative Teams.

En plus des nouvelles options de vidéoconférence et de gestion, l’entreprise ajoute à sa populaire solution des fonctionnalités pour les travailleurs de première ligne et les soins de santé.

La fonctionnalité « Teams Walkie Talkie », que Microsoft avait lancée en avant-première publique en juillet, est maintenant disponible pour tous appareils mobiles Android. Cette application transforme les téléphones intelligents ou les tablettes Android des employés de terrain en walkie-talkies pour leur permettre de communiquer instantanément avec leurs collègues via le nuage.

Les travailleurs des secteurs de la construction, de la santé et du service à la clientèle emploient souvent des appareils de type talkie-walkie pour des communications rapides. Toutefois, selon Microsoft, ces appareils utilisent des réseaux non sécurisés et offrent parfois un son de mauvaise qualité. La nouvelle fonctionnalité vise à fournir un moyen de communication plus sûr et efficace.

Plus tôt cette année, Microsoft avait annoncé en avant-première une intégration de Teams avec les casques de chantier connectés RealWear. Cette intégration est maintenant offerte à tous les utilisateurs.

À partir de commandes vocales, les appareils RealWear offrent des fonctions d’appel vidéo et d’assistance à distance par l’entremise de Teams. La communication est établie à partir du microphone et de la caméra installés dans le casque. Cette fonctionnalité permet aux travailleurs de rester connectés entre eux tout en minimisant les contacts et le recours à des appareils tiers.

Teams inclut maintenant l’option « Power Automate Shifts », qui facilite la gestion des horaires en automatisant les processus dans l’application Shifts. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent afficher instantanément leurs affectations dans le calendrier de leur choix, comme Outlook. Les gestionnaires peuvent approuver automatiquement l’ensemble des horaires d’un seul coup et créer leurs propres modèles d’horaires pour répondre aux besoins de leur entreprise.

Avec la pandémie de COVID-19, plusieurs établissements de santé ont dû mettre en place des services de médecine virtuelle. Pour faciliter la tâche des cliniciens, Microsoft propose une intégration de Teams avec les plateformes de dossiers médicaux électroniques (DME), qui permettra d’effectuer des consultations virtuelles directement sur le système DME.

Le DME américain Epic sera le premier à s’intégrer à Teams de cette façon. Le géant de la technologie a précisé, dans un article de blogue, que Teams prendra bientôt en charge plusieurs autres DME.

L’application de documentation clinique automatisée Nuance Dragon Ambient eXperience (DAX), que Microsoft a lancée la semaine dernière en partenariat avec Nuance Communications, s’intègre désormais à Teams. Lors de consultations, les médecins peuvent activer DAX directement dans Teams et se concentrer entièrement sur le patient pendant que l’intelligence artificielle transcrit la conversation et la met en contexte. Ces notes de consultation automatiques s’enregistrent instantanément dans Teams. L’intégration est actuellement présentée en avant-première privée, mais Microsoft compte effectuer un déploiement général sous peu.