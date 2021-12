Des exposants au CES 2022 annulent leur présence

Lynn Greiner - 23/12/2021

Des exposants du salon CES 2022 se retirent en raison de préoccupations liées au variant Omicron, mais la Consumer Technology Association (CTA) maintient que son salon commercial annuel aura quand même lieu.

Malgré les retraits d’exposants, la Consumer Technology Association (CTA) semble toujours déterminée à ce que le salon commercial CES 2022, prévu du 5 au 8 janvier 2022, demeure un événement en direct et en personne.

Mais pour combien de temps encore le restera-t-elle? Face aux retraits provoqués par le variant Omicron, impossible de savoir.

T-Mobile, Amazon, Meta (société mère de Facebook), Twitter, Pinterest et iHeartRadio font partie des entreprises qui se sont retirées cette semaine.

L’entreprise de télécommunications T-Mobile a déclaré par communiqué que son PDG, Mike Sievert, ne fera pas son discours prévu, ni en personne ni virtuellement. L’entreprise prévoit cependant continuer de commanditer l’événement.

D’autres comme Samsung et General Motors seraient en train de surveiller la situation. Si ces dernières et d’autres entreprises comme Intel, LG, Panasonic, Nikon et Canon se retirent, la CTA devra peut-être réévaluer ses plans.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

