Des dirigeants trouvent leur entreprise trop complexe pour être bien protégée

Dominique Lemoine - 16/11/2021

Des dirigeants d’entreprise du Canada considèrent que leur entreprise et leur chaîne d’approvisionnement sont trop complexes, selon un sondage.

Selon PwC Management Services, 80 % des répondants au sondage Digital Trust 2020 ont déclaré que la complexité « évitable » de leur organisation pose des risques de cybersécurité et de protection des renseignements personnels.

« Les connexions numériques continuent de se multiplier et forment des réseaux complexes qui deviennent plus compliqués avec chaque nouvelle technologie », affirme PwC Canada. De plus, des entreprises « introduisent involontairement des complexités supplémentaires en cours de route ».

Minimisation des données et des fournisseurs

Pour simplifier les processus et les programmes de cybersécurité, des décideurs considèreraient l’adoption de technologies infonuagiques, de contrôles intégrés dans toutes les disciplines du risque et d’une gouvernance intégrée des données, ainsi que la rationalisation des technologies et de la chaîne d’approvisionnement.

Selon PwC, « la solution ne se résume pas à ajouter des technologies, mais plutôt à travailler de façon unifiée, de l’équipe technologique au conseil d’administration ».

« À peine 36 % des entreprises ont cartographié toutes leurs données, ce qui signifie qu’elles en connaissent la provenance et la destination. Les entreprises ne peuvent pas sécuriser ce qu’elles ne peuvent pas voir », soutient PwC.

Des répondants au sondage ont de la difficulté à voir les risques de brèches de données, exploitables par des criminels, qui sont liés aux tiers et « masqués par la complexité de leurs partenariats d’affaires et de leurs réseaux de fournisseurs ».

Ici aussi, le remède inclurait le regroupement des fournisseurs de technologies ou la réduction de leur nombre « dans un souci de simplification » pour « diminuer la complexité » et « augmenter la capacité d’évaluer le niveau de sécurité ».

