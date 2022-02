Des connaissances en cybersécurité à cueillir pour les organisations avisées

Howard Solomon - 08/02/2022

Des organisations sont aidées par des chercheurs à comprendre comment des connaissances et des technologies de cybersécurité déjà existantes peuvent être utilisées pour se défendre contre des risques informatiques.

En novembre 2019, un groupe de chercheurs en cybersécurité a fondé une agence à but non lucratif pour proposer à des responsables de la sécurité des technologies gratuites pour un éventail de problèmes.

Un peu plus de deux ans plus tard, le Center for Threat Informed Defense a publié un premier bulletin pour présenter 13 projets en cours qui peuvent être utilisés par des équipes de cybersécurité avancée.

Par exemple, ces projets incluent :

Une cartographie du National Institute for Standards and Technology (NIST) de la base de connaissances MITRE ATT&CK sur les tactiques et techniques adverses, qui aide les responsables à trouver des moyens de combattre les tactiques vues dans leur environnement.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: cartographie