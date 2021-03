Des ateliers virtuels sur l’IA pour le grand public

Marie Pâris - 11/03/2021

Le Groupe de travail sur la sensibilisation du public du Conseil consultatif en matière d’intelligence artificielle du gouvernement du Canada lance cette semaine, en partenariat avec CIFAR et l’Algora Lab (Université de Montréal), la série d’ateliers virtuels Dialogue ouvert : l’intelligence artificielle au Canada.

Ces ateliers, qui visent à mieux comprendre la perception qu’a le grand public de l’intelligence artificielle (IA), se dérouleront du 30 mars au 30 avril dans plusieurs régions du pays. Certains ateliers s’adresseront particulièrement aux jeunes et aux membres des communautés autochtones. Tous les Canadiens sont invités à y participer pour partager leur compréhension et leur expérience des technologies de l’IA, y compris leurs attentes et leurs préoccupations.

Les ateliers comporteront des discussions avec animateur sur des cas particuliers d’utilisation de l’IA. Les participants seront invités à se prononcer sur les dilemmes éthiques que pose l’utilisation de certaines applications d’IA.

« L’approche délibérative adoptée par le Canada pour l’encadrement de tous les aspects de l’IA et des technologies numériques fait du pays un chef de file mondial dans ce domaine. Les données recueillies auprès des Canadiens dans le cadre des ateliers Dialogue ouvert permettront de procéder à un développement éthique et responsable de l’IA », a indiqué Marc-Antoine Dilhac, coprésident du Groupe de travail.

Les données recueillies figureront dans le rapport que le Groupe de travail sur la sensibilisation du public remettra au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. Ce rapport sera rendu public à l’été et affiché sur le site Web du Conseil consultatif en matière d’intelligence artificielle.